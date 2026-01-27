Тарас МИХАВКО: «Конечно, критика СМИ попадается на глаза, но без нее никак»

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко признался, как реагирует на критику, постоянно существующую вокруг игроков «бело-синих».

– На игроков «Динамо» всегда много давления. Когда были периоды неудач, не было ли дополнительного давления со стороны СМИ? Как ты справлялся с этим, если такое было?

- Конечно, критика будет всегда даже при положительных результатах, потому что всегда требуют большего. Конечно, критика СМИ попадается на глаза, но я не беру себе это близко к голове, потому что понимаю, что это их работа, это их право.

Мы благодарим болельщиков и тех, кто критикует, также благодарим, потому что оно, возможно, ближе принимается во внимание. Это такой толчок, чтобы работать еще больше. Но так я не очень читаю и не обращаю на это внимания. Старшие партнеры по команде всегда говорят, что так должно быть и оно будет, поэтому главное работать, и все будет хорошо. Главное, чтобы все были живы-здоровы, и как-нибудь будет.

- Как ты борешься с негативными комментариями в соцсетях? Успокаивают ли родные или друзья?

- Если кто-то из друзей видит или присылает, то я могу даже над этим посмеяться, потому что разные моменты бывают. Могут условно говоря оскорбить тебя или даже твою семью или близких. Есть люди, которые так и пишут. Но для меня это так сказать база в футболе. Без критики никак, – сказал Тарас.

В нынешнем сезоне Динамо занимает четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.