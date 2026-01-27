Тарас МИХАВКО: «Конечно, критика СМИ попадается на глаза, но без нее никак»
Защитник «Динамо» признался, как реагирует на критику
Защитник киевского Динамо Тарас Михавко признался, как реагирует на критику, постоянно существующую вокруг игроков «бело-синих».
– На игроков «Динамо» всегда много давления. Когда были периоды неудач, не было ли дополнительного давления со стороны СМИ? Как ты справлялся с этим, если такое было?
- Конечно, критика будет всегда даже при положительных результатах, потому что всегда требуют большего. Конечно, критика СМИ попадается на глаза, но я не беру себе это близко к голове, потому что понимаю, что это их работа, это их право.
Мы благодарим болельщиков и тех, кто критикует, также благодарим, потому что оно, возможно, ближе принимается во внимание. Это такой толчок, чтобы работать еще больше. Но так я не очень читаю и не обращаю на это внимания. Старшие партнеры по команде всегда говорят, что так должно быть и оно будет, поэтому главное работать, и все будет хорошо. Главное, чтобы все были живы-здоровы, и как-нибудь будет.
- Как ты борешься с негативными комментариями в соцсетях? Успокаивают ли родные или друзья?
- Если кто-то из друзей видит или присылает, то я могу даже над этим посмеяться, потому что разные моменты бывают. Могут условно говоря оскорбить тебя или даже твою семью или близких. Есть люди, которые так и пишут. Но для меня это так сказать база в футболе. Без критики никак, – сказал Тарас.
В нынешнем сезоне Динамо занимает четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
