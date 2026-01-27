ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком грузинского Торпедо Кутаиси

23-летний украинский атакующий полузащитник Виктор Близниченко официально присоединился к грузинскому клубу «Торпедо» Кутаиси.

Воспитанник академии киевского «Динамо» выступал за все юношеские команды клуба и имел арендные периоды в клубах «Ингулец», «Кривбасс», а также выступал за «Оболонь». Близниченко играл за юношеские сборные Украины.

Согласно официальному сообщению клуба, контракт с игроком рассчитан на 2 года с опцией продления на третий. Виктор уже тренируется в общей группе и принял участие в товарищеском матче против «Самгурали».

Предыдущим клубом Близниченко была киевская «Оболонь», за которую он выступал с лета 2024 года. В сентябре 2025 года стороны разорвали соглашение по взаимному согласию.

«Торпедо» Кутаиси в сезоне 2025 заняло третье место в чемпионате Грузии и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.