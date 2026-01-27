Сушкова и Белозерцев вышли в 1/8 финала юниорского Australian Open 2026
Полина Скляр не сумела пробиться в третий раунд, уступив Ксении Ефремовой
Два украинских юниора – Антонина Сушкова и Никита Белозерцев – вышли в 1/16 финала юниорского Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором раунде Сушкова в трех сетах переиграла австралийку Эллен Хирши. В третьей партии Антонина оформила камбек с 1:5, отыграв три матчбола (один – на приеме в седьмом гейме, два – на подаче в восьмом).
Белозерцев в поединке второго круга справился с Вихааном Редди (США). В решающем третьем сете Никита уступал 2:4, но сумел выиграть четыре гейма подряд.
К сожалению, мейджор покинула украинка Полина Скляр, которая в 1/16 финала не сумела справиться с третьей сеяной Ксенией Ефремовой (Франция, WTA 583). Для Полины это был дебютный турнир Grand Slam – она стартовала с квалификации.
Помимо Сушковой и Белозерцева, в третьем раунде юниорского Australian Open из представителей Украины также сыграет София Белинская. Днем ранее София справилась с Майей Илинкой Бурческу.
Сушкова также продолжает выступления в парном разряде, где в 1/8 финала вместе со своей напарницей Надей Лагаев поборется против Чуквумелие Кларк и Нэнси Ли.
Australian Open 2026. Юниоры
R2: Антонина Сушкова – Эллен Хирши [WC] – 6:2, 2:6, 7:5
R3: Антонина Сушкова – Теа Фродин [8]
R2: Никита Белозерцев [6] – Вихаан Редди – 4:6, 6:1, 6:4
R3: Никита Белозерцев [6] – Чэнь Куань-Шоу [11]
R2: Полина Скляр – Ксения Ефремова [3] – 2:6, 6:1, 0:6
