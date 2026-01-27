Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Порту разгромил Жил Висенте и оторвался от Спортинга с Бенфикой
Чемпионат Португалии
Порту
26.01.2026 22:15 – FT 3 : 0
Жил Висенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
27 января 2026, 06:57 | Обновлено 27 января 2026, 07:10
29
0

Вечером 26 января состоялся поединок 19-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 января состоялся поединок 19-го тура чемпионата Португалии.

Порту забил три мяча в ворота команды Жил Висенте (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились: Саму Омородион (с пенальти), Мартим Фернандещ, Виллиам Гомес.

Порту лидирует в чемпионате, набрав 55 очков, далее идут Спортинг (48) и Бенфика (45)

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 26 января 2026

Порту – Жил Висенте – 3:0

Голы: Саму Омородион, 37 (пен), Мартим Фернандещ, 75, Виллиам Гомес, 85

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 19 18 1 0 40 - 4 02.02.26 22:45 Каза Пия - Порту26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту 55
2 Спортинг Лиссабон 19 15 3 1 52 - 10 01.02.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Насьонал24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон 48
3 Бенфика 19 13 6 0 42 - 11 01.02.26 22:30 Тондела - Бенфика25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау 45
4 Брага 19 9 6 4 37 - 18 02.02.26 20:45 АВС - Брага25.01.26 Брага 5:0 Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага 33
5 Жил Висенте 19 8 7 4 24 - 16 01.02.26 17:30 Жил Висенте - Фамаликау26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве 31
6 Морейренсе 19 9 3 7 26 - 26 30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе 30
7 Фамаликау 19 8 5 6 24 - 14 01.02.26 17:30 Жил Висенте - Фамаликау25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау 29
8 Эшторил 19 7 5 7 37 - 31 31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага 26
9 Витория Гимараеш 19 7 4 8 20 - 27 30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон 25
10 Алверка 19 7 2 10 19 - 33 31.01.26 22:30 Алверка - Эштрела Амадора25.01.26 Брага 5:0 Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту 23
11 Насьонал 19 5 5 9 26 - 28 01.02.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Насьонал25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал 20
12 Риу Аве 19 4 8 7 22 - 35 31.01.26 20:00 Риу Аве - Арока25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве 20
13 Эштрела Амадора 19 4 7 8 23 - 36 31.01.26 22:30 Алверка - Эштрела Амадора25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе 19
14 Санта Клара 19 4 5 10 14 - 21 31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока 17
15 Арока 19 4 5 10 20 - 44 31.01.26 20:00 Риу Аве - Арока24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока 17
16 Каза Пия 19 3 6 10 20 - 38 02.02.26 22:45 Каза Пия - Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия 15
17 Тондела 19 3 3 13 12 - 33 01.02.26 22:30 Тондела - Бенфика25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия 12
18 АВС 19 0 5 14 14 - 47 02.02.26 20:45 АВС - Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал 5
Полная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Гомес (Порту), асcист Пабло Паулино Росарио.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мартим Фернандеш (Порту), асcист Пепе Акино.
69’
Martin Fernandez (Жил Висенте) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Самуэль Омородион (Порту).
Николай Степанов
