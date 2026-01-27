Усик пригрозил игрокам Полесья, заговорив о чемпионстве в УПЛ

Чемпион мира по боксу Александр Усик приехал на учебно-тренировочные сборы в Испанию. Украинский боксер даже успел потренироваться в общей группе волков.

На теоретическом занятии Усик обратился к футболистам житомирского клуба, заявив, что они должны осуществить его мечту и завоевать титул Украинской Премьер-лиги.

«Когда мы станем чемпионами Украины... Я так буду лечить». В даже вино буду пить из горла – я этого еще не делал, но сделаю.

Все очень сильно зависит от вас, буду ли я пить вино из горла. Я хочу выпить вино из горла, но если вы мне этого не позволите – будете иметь дело со мной в ринге», – сказал Усик.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.