Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Усик пригрозил игрокам Полесья, заговорив о чемпионстве в УПЛ
Украина. Премьер лига
Усик пригрозил игрокам Полесья, заговорив о чемпионстве в УПЛ

Александр собирается пить вино с горла

Усик пригрозил игрокам Полесья, заговорив о чемпионстве в УПЛ
ФК Полесье. Александр Усик

Чемпион мира по боксу Александр Усик приехал на учебно-тренировочные сборы в Испанию. Украинский боксер даже успел потренироваться в общей группе волков.

На теоретическом занятии Усик обратился к футболистам житомирского клуба, заявив, что они должны осуществить его мечту и завоевать титул Украинской Премьер-лиги.

«Когда мы станем чемпионами Украины... Я так буду лечить». В даже вино буду пить из горла – я этого еще не делал, но сделаю.

Все очень сильно зависит от вас, буду ли я пить вино из горла. Я хочу выпить вино из горла, но если вы мне этого не позволите – будете иметь дело со мной в ринге», – сказал Усик.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Александр Усик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
