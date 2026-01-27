Михайленко посоветовал Реброву вызвать защитника в сборную Украины

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко заявил, что хочет видеть Арсения Батагова в расположении национальной сборной Украины на матч против сборной Швеции в плей-офф квалификации на ЧМ-2026

- Как думаете, Ребров вызовет Батагова на поединки плейоф к ЧМ-2026 или при живых-здоровых Забарном и Матвиенко Арсению пока рано думать о главной команде страны?

– Плей-офф – не время для экспериментов. Есть уже сыгранная пара Забарный – Матвиенко, потому… Не знаю, честно. Лично мне бы хотелось, чтобы Батагов получил вызов в сборную, собственно он уже его имел, но не сумел приехать и дебютировать, потому что травмировался.

До матча со Швецией еще очень много времени, фактически два месяца, и, возможно, Станиславович и вызовет Батагова, увидим… Опять же, а вдруг уже завтра Сеня перейдет в Борнмут и начнет играть в АПЛ, то до марта еще будет шанс себя зарекомендовать, хотя его потенциал и так Реброву отлично известен. Поживем – увидим, как оно будет, – сказал Михайленко.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.