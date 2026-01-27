Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Наверное, он»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич расхвалил Виталия Пономарева, в нынешнем сезоне УПЛ возглавляющего черкасский ЛНЗ.

– Какого тренера этого сезона вы бы выделили как самого влиятельного и почему?

«На первом месте ЛНЗ – команда лидирует и показывает более-менее стабильную игру, поэтому, наверное, Виталия Пономарева», - сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.