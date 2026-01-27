Украина. Премьер лига27 января 2026, 10:43 |
Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Наверное, он»
Маркевич похвалил Виталия Пономарева
27 января 2026, 10:43 |
Известный украинский тренер Мирон Маркевич расхвалил Виталия Пономарева, в нынешнем сезоне УПЛ возглавляющего черкасский ЛНЗ.
– Какого тренера этого сезона вы бы выделили как самого влиятельного и почему?
«На первом месте ЛНЗ – команда лидирует и показывает более-менее стабильную игру, поэтому, наверное, Виталия Пономарева», - сказал Маркевич.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
