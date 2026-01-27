Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Наверное, он»
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 10:43 |
1127
0

Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Наверное, он»

Маркевич похвалил Виталия Пономарева

27 января 2026, 10:43 |
1127
0
Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Наверное, он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич расхвалил Виталия Пономарева, в нынешнем сезоне УПЛ возглавляющего черкасский ЛНЗ.

– Какого тренера этого сезона вы бы выделили как самого влиятельного и почему?

«На первом месте ЛНЗ – команда лидирует и показывает более-менее стабильную игру, поэтому, наверное, Виталия Пономарева», - сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти четыре клуба будут бороться за тройку призеров УПЛ»
В Карпатах пояснили, зачем пригласили испанского коуча: «Для нас это важно»
В Эпицентре на просмотре пять новичков, но есть и травмированые
Мирон Маркевич ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Sport.ua ищет редактора для проведения текстовых онлайн-трансляций
Другие виды | 26 января 2026, 21:51 0
Sport.ua ищет редактора для проведения текстовых онлайн-трансляций
Sport.ua ищет редактора для проведения текстовых онлайн-трансляций

Приглашаем в нашу команду

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27 января 2026, 11:05 21
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Элина в двух сетах разобралась с Коко в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

Полузащитник Эпицентра рассказал о первой победе в Турции
Футбол | 27.01.2026, 11:03
Полузащитник Эпицентра рассказал о первой победе в Турции
Полузащитник Эпицентра рассказал о первой победе в Турции
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Футзал | 26.01.2026, 23:40
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 27.01.2026, 04:55
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем