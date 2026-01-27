В Эпицентре на просмотре пять новичков, но есть и травмированые
30 января на турецком сборе подоляне проведут второй спарринг-с австрийским ФК «Фирс Виенна».
Как стало известно Sport.ua в расположении «Эпицентра» на зарубежном этапе подготовки ко второй части сезона находятся на просмотре пять потенциальных новобранцев: центральные защитники Иван Ермачков из ЛНЗ, испанский легионер Аладжи Оливейра, полузащитники Денис Голуб («Денгофф»), Андрей Маткевич из «Денгофф».
Все они приняли участие в первом контрольном матче с польским ФК «Медзь». Ожидается, что на этой неделе приедет на пересмотр и легионер из одной из африканских стран.
По имеющейся информации в Турции находится и восстанавливающийся после травмы защитник Владислав Мороз, однако в ближайших спаррингах он не сыграет.
А вот полузащитник Иван Бендера и нападающий Андрей Борячук из-за проблем со здоровьем вынуждены были остаться в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Приглашаем в нашу команду
Ива Йович не сумела навязать борьбу прошлогодней финалистке мейджора Арине Соболенко