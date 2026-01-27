Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
Australian Open
27 января 2026, 09:28 | Обновлено 27 января 2026, 09:31
27 января Александр переиграл Лернера Тьена в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

27 января третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии переиграл Лернера Тьена в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во время поединка Александр нецензурно обратился к своему боксу, где сидела его команда, включая отца Александра-старшего и брата Миши. В конце второго сета Зверев выкрикнул: «Идите поспите, бл**ь. Дол****ы бл**ть».

В итоге вторую партию Александр проиграл на тай-брейке. Общий счет встречи – 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

Зверев, который в прошлом году добрался до финала Australian Open и проиграл Яннику Синнеру, далее встретится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Алексом де Минауром.

Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Australian Open 2026
Александр Компаниец
Классика жанра , и при этом каждый раз когда это исполняет - побеждает 
