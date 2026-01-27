Франция27 января 2026, 09:56 | Обновлено 27 января 2026, 10:01
194
0
ПСЖ подписал уже 8 игроков Барселоны за последние 15 лет. Кто они?
Дро Фернандес стал очередным трансфером парижан
27 января 2026, 09:56 | Обновлено 27 января 2026, 10:01
194
0
Трансфер 18-летнего испанского полузащитника Дро Фернандеса в ПСЖ стал уже 8-м за последние 15 лет, совершенным из Барселоны.
Трансферы футболистов из Барселоны в ПСЖ, начиная с 2011 года (8)
- 8 млн евро – Дро Фернандес (2025/26)
- 50 млн евро – Усман Дембеле (2023/24)
- 0 млн евро – Арнау Тенас (2023/24)
- 0 млн евро – Лионель Месси (2021/22)
- 1.5 млн евро – Рафинья (2020/21)
- 0 млн евро – Хави Симонс (2019/20)
- 222 млн евро – Неймар (2017/18)
- 5.3 млн евро – Максвелл (2011/12)
За данный период ни один другой клуб не имел в своем активе такого количества футболистов, которые после выступлений за них перешли в состав ПСЖ.
Клубы с наибольшим количеством трансферов игроков в ПСЖ, начиная с 2011 года
- 8 – Барселона
- 4 – Интер
- 4 – Наполи
- 4 – Бенфика
- 4 – Реал
- 4 – Рома
- 3 – Айнтрахт
- 3 – Севилья
- 3 – Лилль
- 3 – Милан
- 3 – Ювентус
- 3 – Челси
