Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
27 января 2026, 09:56
ПСЖ подписал уже 8 игроков Барселоны за последние 15 лет. Кто они?

Дро Фернандес стал очередным трансфером парижан

ПСЖ подписал уже 8 игроков Барселоны за последние 15 лет. Кто они?
Трансфер 18-летнего испанского полузащитника Дро Фернандеса в ПСЖ стал уже 8-м за последние 15 лет, совершенным из Барселоны.

Трансферы футболистов из Барселоны в ПСЖ, начиная с 2011 года (8)

  • 8 млн евро – Дро Фернандес (2025/26)
  • 50 млн евро – Усман Дембеле (2023/24)
  • 0 млн евро – Арнау Тенас (2023/24)
  • 0 млн евро – Лионель Месси (2021/22)
  • 1.5 млн евро – Рафинья (2020/21)
  • 0 млн евро – Хави Симонс (2019/20)
  • 222 млн евро – Неймар (2017/18)
  • 5.3 млн евро – Максвелл (2011/12)

За данный период ни один другой клуб не имел в своем активе такого количества футболистов, которые после выступлений за них перешли в состав ПСЖ.

Клубы с наибольшим количеством трансферов игроков в ПСЖ, начиная с 2011 года

  • 8 – Барселона
  • 4 – Интер
  • 4 – Наполи
  • 4 – Бенфика
  • 4 – Реал
  • 4 – Рома
  • 3 – Айнтрахт
  • 3 – Севилья
  • 3 – Лилль
  • 3 – Милан
  • 3 – Ювентус
  • 3 – Челси
