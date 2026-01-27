ПСЖ подписал уже 8 игроков Барселоны за последние 15 лет. Кто они?

Трансфер 18-летнего испанского полузащитника Дро Фернандеса в ПСЖ стал уже 8-м за последние 15 лет, совершенным из Барселоны.

Трансферы футболистов из Барселоны в ПСЖ, начиная с 2011 года (8)

8 млн евро – Дро Фернандес (2025/26)

50 млн евро – Усман Дембеле (2023/24)

0 млн евро – Арнау Тенас (2023/24)

0 млн евро – Лионель Месси (2021/22)

1.5 млн евро – Рафинья (2020/21)

0 млн евро – Хави Симонс (2019/20)

222 млн евро – Неймар (2017/18)

5.3 млн евро – Максвелл (2011/12)

За данный период ни один другой клуб не имел в своем активе такого количества футболистов, которые после выступлений за них перешли в состав ПСЖ.

Клубы с наибольшим количеством трансферов игроков в ПСЖ, начиная с 2011 года