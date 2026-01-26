Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ротань объяснил, почему Полесье подписало Краснопира и Красничи
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 15:35 | Обновлено 26 января 2026, 15:47
Ротань объяснил, почему Полесье подписало Краснопира и Красничи

У Полесья активная трансферная зима

Ротань объяснил, почему Полесье подписало Краснопира и Красничи
ФК Полесье. Руслан Ротань

Наставник Полесья Руслан Ротань рассказал о зимних новичках команды: защитнике Илире Красничи, хавбеке Линдоне Эмерллаху и форварде Игоре Краснопире.

«Игоря Краснопира я хорошо знаю по молодежной и олимпийской сборных. Полагаю, что этот игрок нам поможет со своими качествами. Сейчас такие качества, которые имеет Игорь, есть у небольшого количества форвардов. Сегодня мы видим один позитив: игра в штрафной или игра «девятки». А Игорь имеет свойства открывания за спину и в недодачу. За Илиром Красничи мы наблюдали почти полгода. Очень хорошо знаем его возможности, считаю, что этот игрок с интеллигентностью на футбольном поле. У него уже есть большой шаг, чтобы быть в нашей команде на ведущих ролях».

«В первую очередь, как он себя ведет в коллективе – у него есть лидерские качества и интеллект. Это говорит о том, что у него очень большие шансы у нас играть. Линдон Эмерллаху – это работа селекционного отдела. Мы приятно удивлены Линдоном, все совпадает с видеоотчетами скаутов», – сказал Ротань.

Руслан Ротань Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Илир Красничи Игорь Краснопир Линдон Эмерллаху
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
