Ротань объяснил, почему Полесье подписало Краснопира и Красничи

Наставник Полесья Руслан Ротань рассказал о зимних новичках команды: защитнике Илире Красничи, хавбеке Линдоне Эмерллаху и форварде Игоре Краснопире.

«Игоря Краснопира я хорошо знаю по молодежной и олимпийской сборных. Полагаю, что этот игрок нам поможет со своими качествами. Сейчас такие качества, которые имеет Игорь, есть у небольшого количества форвардов. Сегодня мы видим один позитив: игра в штрафной или игра «девятки». А Игорь имеет свойства открывания за спину и в недодачу. За Илиром Красничи мы наблюдали почти полгода. Очень хорошо знаем его возможности, считаю, что этот игрок с интеллигентностью на футбольном поле. У него уже есть большой шаг, чтобы быть в нашей команде на ведущих ролях».

«В первую очередь, как он себя ведет в коллективе – у него есть лидерские качества и интеллект. Это говорит о том, что у него очень большие шансы у нас играть. Линдон Эмерллаху – это работа селекционного отдела. Мы приятно удивлены Линдоном, все совпадает с видеоотчетами скаутов», – сказал Ротань.