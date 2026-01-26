Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустили в первом тайме. Верес уступил косовскому клубу Дукаджини
Товарищеские матчи
Верес
26.01.2026 14:30 – FT 0 : 1
Дукаджини
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 16:34 | Обновлено 26 января 2026, 16:38
145
0

Пропустили в первом тайме. Верес уступил косовскому клубу Дукаджини

«Верес» проиграл второй матч на сборах

26 января 2026, 16:34 | Обновлено 26 января 2026, 16:38
145
0
Пропустили в первом тайме. Верес уступил косовскому клубу Дукаджини
НК Верес. Юрий Вирт

«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части чемпионата. В понедельник, 26 января, подопечные Олега Шандрука провели контрольный матч с косовским клубом «Дукаджини».

«Верес» пропустил на 39-й минуте. Андрей Кожухарь парировал удар по своим воротам, но Ильяс Зульфи опередил защитников и сыграл на добивании.

Команда Шандрука могла отыграться в начале второго тайма. Но Кай Ципот после розыгрыша углового пробил мимо цели. Также не хватило точности удару Виталия Бойко.

Сравнять счет «Вересу» так и не удалось. Следующий контрольный матч команда проведет 2 февраля. Соперником будет грузинский клуб «Иберия 1999».

Товарищеский матч. Турция. 26 января

«Верес» (Украина) – «Дукаджини» (Косово) – 0:1

Гол: Зульфи, 39

«Верес» (стартовый состав): Кожухарь, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук, Харатин, Клец, Гильерме, Гонсалвеш, Стень, Ндукве.

По теме:
Забили три мяча. Александрия сыграла с косовским клубом Лапи
Верес может усилиться еще одним легионером
Александрия проводит спарринг с косовским клубом Лапи
товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Дукаджини
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 26 января 2026, 12:05 9
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям

Обыграйте редакцию и претендуйте на Airpods! Учавствуйте в конкурсе и забирайте фрибеты

Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 января 2026, 15:11 0
Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 января в 22:00 по Киеву

Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Футбол | 25.01.2026, 17:09
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футбол | 25.01.2026, 19:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
24.01.2026, 23:48 3
Бокс
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 1
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем