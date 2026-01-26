Пропустили в первом тайме. Верес уступил косовскому клубу Дукаджини

«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части чемпионата. В понедельник, 26 января, подопечные Олега Шандрука провели контрольный матч с косовским клубом «Дукаджини».

«Верес» пропустил на 39-й минуте. Андрей Кожухарь парировал удар по своим воротам, но Ильяс Зульфи опередил защитников и сыграл на добивании.

Команда Шандрука могла отыграться в начале второго тайма. Но Кай Ципот после розыгрыша углового пробил мимо цели. Также не хватило точности удару Виталия Бойко.

Сравнять счет «Вересу» так и не удалось. Следующий контрольный матч команда проведет 2 февраля. Соперником будет грузинский клуб «Иберия 1999».

Товарищеский матч. Турция. 26 января

«Верес» (Украина) – «Дукаджини» (Косово) – 0:1

Гол: Зульфи, 39

«Верес» (стартовый состав): Кожухарь, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук, Харатин, Клец, Гильерме, Гонсалвеш, Стень, Ндукве.