Забили три мяча. Александрия сыграла с косовским клубом Лапи
«Александрия» одержала победу со счетом 3:1
«Александрия» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 26 января, команда провела товарищеский матч с клубом «Лапи» из Косово.
Вице-чемпион Украины одержал победу со счетом 3:1. Голами за «Александрию» отметились Денис Шостак и Матеус. Еще один мяч игрок «Лапи» забил в свои ворота.
Следующий спарринг «Александрия» проведет 29 января. Соперником станет датский клуб «Фредерисия».
Товарищеский матч, 26 января
«Александрия» (Украина) – «Лапи» (Косово) – 3:1
Голы «Александрии»: Шостак, Матеус, автогол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судьба путёвки в плей-офф решится в очной встрече с Чехией
Футболист продлил соглашение с киевлянами