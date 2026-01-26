Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили три мяча. Александрия сыграла с косовским клубом Лапи
Товарищеские матчи
Александрия
26.01.2026 15:00 – FT 3 : 1
Лапи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 17:04 | Обновлено 26 января 2026, 17:05
159
0

Забили три мяча. Александрия сыграла с косовским клубом Лапи

«Александрия» одержала победу со счетом 3:1

26 января 2026, 17:04 | Обновлено 26 января 2026, 17:05
159
0
Забили три мяча. Александрия сыграла с косовским клубом Лапи
ФК Александрия

«Александрия» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 26 января, команда провела товарищеский матч с клубом «Лапи» из Косово.

Вице-чемпион Украины одержал победу со счетом 3:1. Голами за «Александрию» отметились Денис Шостак и Матеус. Еще один мяч игрок «Лапи» забил в свои ворота.

Следующий спарринг «Александрия» проведет 29 января. Соперником станет датский клуб «Фредерисия».

Товарищеский матч, 26 января

«Александрия» (Украина) – «Лапи» (Косово) – 3:1

Голы «Александрии»: Шостак, Матеус, автогол

По теме:
Пропустили в первом тайме. Верес уступил косовскому клубу Дукаджини
Теди Цара покинет Александрию. Известно, где продолжит карьеру
Александрия проводит спарринг с косовским клубом Лапи
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия контрольные матчи УПЛ Лапи Подуево Денис Шостак Матеус Амарал
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
