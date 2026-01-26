Забили три мяча. Александрия сыграла с косовским клубом Лапи

«Александрия» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 26 января, команда провела товарищеский матч с клубом «Лапи» из Косово.

Вице-чемпион Украины одержал победу со счетом 3:1. Голами за «Александрию» отметились Денис Шостак и Матеус. Еще один мяч игрок «Лапи» забил в свои ворота.

Следующий спарринг «Александрия» проведет 29 января. Соперником станет датский клуб «Фредерисия».

Товарищеский матч, 26 января

«Александрия» (Украина) – «Лапи» (Косово) – 3:1

Голы «Александрии»: Шостак, Матеус, автогол