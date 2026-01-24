Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 21:35
1918
5

Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу

Сергей рассказал, что верх взяли эмоции

24 января 2026, 21:35
1918
5 Comments
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
ЛНЗ. Сергей Рибалка

Бывшие игроки киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и Артем Милевский стали участниками конфликта во время матча медиалиги.

Инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team и Ignis. Сначала между футболистами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. Эпизод попал на видео и быстро распространился в социальных сетях. Успокаивать Рыбалку и Милевского пришлось партнерам по командам.

Впоследствии Рыбалка назвал причину конфликта, рассказав, что верх взяли эмоции.

«Не очень хочу это обсуждать, хочу извиниться перед болельщиками, детьми, родителями, теми, кто следит за медиалигой. Такого не должно быть, все должны сдерживать эмоции. То, что случилось, это все эмоции, их нужно контролировать, это будет опыт. Мы пожали руки после игры, это история прошлого», – сказал Рыбалка.

Динамо Киев драка Артем Милевский Сергей Рыбалка IGNIS медиафутбол Ruh Media Team
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
Комментарии 5
box2box
А яка ж причина?)))
+2
movkli
ніхто не стежить...
0
Lopez Nieto
Два клоуна
-4
