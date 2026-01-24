Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу

Бывшие игроки киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и Артем Милевский стали участниками конфликта во время матча медиалиги.

Инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team и Ignis. Сначала между футболистами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. Эпизод попал на видео и быстро распространился в социальных сетях. Успокаивать Рыбалку и Милевского пришлось партнерам по командам.

Впоследствии Рыбалка назвал причину конфликта, рассказав, что верх взяли эмоции.

«Не очень хочу это обсуждать, хочу извиниться перед болельщиками, детьми, родителями, теми, кто следит за медиалигой. Такого не должно быть, все должны сдерживать эмоции. То, что случилось, это все эмоции, их нужно контролировать, это будет опыт. Мы пожали руки после игры, это история прошлого», – сказал Рыбалка.