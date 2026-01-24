Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
Бывший игрок сборной Украины объснил, почему оказался во Второй лиге

Дмитрий Хомченовский – о переходе в футбольный клуб «Куликов-Белка»

Бывший игрок сборной Украины объснил, почему оказался во Второй лиге
Instagram. Дмитрий Хомченовский

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский, который защищает цвета ФК «Куликов-Белка», рассказал о своем переходе во Вторую лигу:

– Сложно ли тебе дался переход во Вторую лигу Украины? Поэтому долго думал над предложением?

– Не то, чтобы долго думал, но ни для кого не секрет, что в разговоре с руководством общались, что я буду искать варианты с командами УПЛ. В результате оптимальных возможностей из Премьер-лиги не нашлось, поэтому решил принять предложение из «Куликова-Белки».

Однажды просто сел и подумал, чего я еще хочу в футболе. Размышлял, готов ли я и дальше проходить эти сборы, нелегкую борьбу за выполнение целей – имею ли еще к этому вдохновение? Как можно понять, я до сих пор такого хочу, поэтому сейчас являюсь игроком команды «Куликов-Белка».

Не хотел приходить в команду и вести себя как-то по-особому или играть не в полную силу. Понимаю, что здесь я должен показывать свое лицо и собственный профессионализм.

– Ты сыграл в семи матчах, забил два гола. Потом у тебя было повреждение, из-за которого пропустил оставшиеся поединки. Доволен ли своими текущими выступлениями в «Куликове-Белке»?

– Конечно, доволен. Удалось забить голы и отдать немало ассистов. Если бы не травма, то моя результативность вполне могла быть лучше. В плане коллектива это первый в моей карьере украинский переход, когда я никого не знал в команде.

В этом заключалась главная сложность. Быстро ли адаптировался? Это нужно у ребят спрашивать (смеется), – подытожил Хомченовский.

На протяжении своей карьеры Хомченовский играл за донецкий «Олимпик», криворожский «Кривбасс», луганскую «Зарю». Выступал в чемпионатах Испании и Польши.

В активе 35-летнего полузащитника четыре игры в составе сборной Украины. В нынешнем сезоне игрок провел семь матчей во Второй лиге, где забил два гола. Контракт Дмитрия истекает в июне 2026 года.

Дмитрий Хомченовский
Николай Тытюк Источник
