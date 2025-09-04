Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с клубом Второй лиги

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Хомченковский определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Опытный 35-летний футболист договорился о сотрудничестве с ФК «Куликов-Белка», который выступает во Второй лиге Украины. Дмитрий присоединится к новой команде на правах свободного агента.

Хомченковский в своей профессиональной карьере играл за клубы из Украины, Испании и Польши. В июле 2022 года перебрался в криворожский «Кривбасс», где провел три сезона.

С 1 июля нынешнего года получил статус свободного агента. В кампании 2024/25 сыграл 12 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался. Трансферная стоимость Хомченковского составляет 150 тысяч евро.

«Куликов-Белка» сыграл пять матчей в чемпионате, в которых одержал две победы, потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью. Клуб набрал восемь баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Группы А Второй лиги.