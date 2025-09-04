Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с клубом Второй лиги
Дмитрий Хомченковский договорился о сотрудничестве с ФК «Куликов-Белка»
Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Хомченковский определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Опытный 35-летний футболист договорился о сотрудничестве с ФК «Куликов-Белка», который выступает во Второй лиге Украины. Дмитрий присоединится к новой команде на правах свободного агента.
Хомченковский в своей профессиональной карьере играл за клубы из Украины, Испании и Польши. В июле 2022 года перебрался в криворожский «Кривбасс», где провел три сезона.
С 1 июля нынешнего года получил статус свободного агента. В кампании 2024/25 сыграл 12 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался. Трансферная стоимость Хомченковского составляет 150 тысяч евро.
«Куликов-Белка» сыграл пять матчей в чемпионате, в которых одержал две победы, потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью. Клуб набрал восемь баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Группы А Второй лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Легенда дал совет молодому боксеру не выходить на украинца