29 декабря 2025, 20:27 | Обновлено 29 декабря 2025, 20:44
ВИДЕО. Новая болельщица с Кубка африканский наций впечатлила мир

Вот почему нейтральные футбольные фаны смотрят Кубок Африки

X. Роскошная фанатка на Кубке африканских наций

Кубок африканских наций вновь подтвердил статус одного из самых эмоциональных турниров мирового футбола.

В соцсетях стремительно набирает популярность видео с трибун, на котором яркая болельщица сборной ДР Конго вместе с фанатами зажигает на стадионе. Ролик быстро разошёлся в X (Twitter) и вызвал бурную реакцию пользователей.

Автор аккаунта @Priceless_MCI подписал видео фразой: «Вот почему Кубок африканских наций – лучший турнир», намекая на красоту фанатки.

Пользователи отметили невероятную атмосферу на трибунах и уникальный колорит КАН, который выгодно выделяет турнир на фоне других международных соревнований.

