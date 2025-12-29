ВИДЕО. Новая болельщица с Кубка африканский наций впечатлила мир
Вот почему нейтральные футбольные фаны смотрят Кубок Африки
Кубок африканских наций вновь подтвердил статус одного из самых эмоциональных турниров мирового футбола.
В соцсетях стремительно набирает популярность видео с трибун, на котором яркая болельщица сборной ДР Конго вместе с фанатами зажигает на стадионе. Ролик быстро разошёлся в X (Twitter) и вызвал бурную реакцию пользователей.
Автор аккаунта @Priceless_MCI подписал видео фразой: «Вот почему Кубок африканских наций – лучший турнир», намекая на красоту фанатки.
Пользователи отметили невероятную атмосферу на трибунах и уникальный колорит КАН, который выгодно выделяет турнир на фоне других международных соревнований.
This is why AFCON is the best competition pic.twitter.com/tX0KsNrKH6— ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) December 28, 2025
