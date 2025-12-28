Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона

Изменения ожидают стадион «Украина»

В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
Стадион Украина

В ближайшее межсезонье ожидается реконструкция стадиона «Украина». Об этом сообщает телеграм-канал «Карпати LIVE».

По информации источника, руководство львовских «Карпат» приняло решение занять реконструкцией стадиона уже в это межсезонье, хотя раньше откладывало это решение на послевоенное время. Также рядом со стадионом будут построены поля для команд U-19 и U-21.

Стадион «Украина» был открыт в 1962 году, а в 1999 на нем была проведена реконструкция. Вместимость арены составляет 28051 человек. «Украина» является домашним стадионом «Карпат».

Ранее сообщалось о том, что в «Карпатах» определились с тренером команды.

Даниил Кирияка Источник: Telegram
Комментарии 1
Cheng
Реально,це конче необхідно??? Вам там,у  Львові,здається,що до вас далеко,петушнє до вас не дотягнутися !? Чим це відрізняється від " автобанів" клоуна перед війною замість ракетних програм!? Замало того,що сотні футбольних дегенератів(молодих і сильних чоловіків)," майстерність" котрих викликають огиду,але  мають бронь від мобілізіції!? Ну-ну...
