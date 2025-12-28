В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона

В ближайшее межсезонье ожидается реконструкция стадиона «Украина». Об этом сообщает телеграм-канал «Карпати LIVE».

По информации источника, руководство львовских «Карпат» приняло решение занять реконструкцией стадиона уже в это межсезонье, хотя раньше откладывало это решение на послевоенное время. Также рядом со стадионом будут построены поля для команд U-19 и U-21.

Стадион «Украина» был открыт в 1962 году, а в 1999 на нем была проведена реконструкция. Вместимость арены составляет 28051 человек. «Украина» является домашним стадионом «Карпат».

Ранее сообщалось о том, что в «Карпатах» определились с тренером команды.