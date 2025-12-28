Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Карпатах определились с тренером команды
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 19:36 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:37
В Карпатах определились с тренером команды

Владислав Лупашко, вероятно, остается во львовском клубе

28 декабря 2025, 19:36 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:37
В Карпатах определились с тренером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Стала известна судьба украинского тренера львовских «Карпат» Владислава Лупашко. Об этом сообщает телеграм-канал «Karpaty Live».

По информации источника, 38-летний специалист, как ожидается, продолжит работать с клубом Украинской Премьер-лиги до конца сезона. Львовский клуб, при этом ведет переговоры с главным кандидатом на пост тренера. Если они не завершатся успешно, то Лупашко останется у руля «Карпат» до конца сезона.

После 16 туров Украинской Премьер-лиги «Карпаты» заработали 19 очков и идут на девятой позиции турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что в «Карпатах» определились, кого хотят видеть на посту тренера команды.

Urets
Ржач, Русол покатався в Іспанію пошукати зіц-голову Фунта і повернувся ні з чим. ну а що, розпаковували Матківського на бабки і при Лупашку непогано, можна і без іспанського ноунейма Фернандеса продовжувать те робити.
Які ж власникі українських клубів казково тупі,як вони взагалі свої статки нажили з таким менеджментом?
Був же вільний Вернидуб, але ж хіба Русол з PASSом дасть йому зайти в клуб, це ж відразу смерть їх розпилам.
Майже весь український футбол це про контроль за своєю "дійною коровою", яка дає долари, а не про якісь спортивні успіхи. 
Ответить
+3
