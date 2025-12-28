В Карпатах определились с тренером команды

Стала известна судьба украинского тренера львовских «Карпат» Владислава Лупашко. Об этом сообщает телеграм-канал «Karpaty Live».

По информации источника, 38-летний специалист, как ожидается, продолжит работать с клубом Украинской Премьер-лиги до конца сезона. Львовский клуб, при этом ведет переговоры с главным кандидатом на пост тренера. Если они не завершатся успешно, то Лупашко останется у руля «Карпат» до конца сезона.

После 16 туров Украинской Премьер-лиги «Карпаты» заработали 19 очков и идут на девятой позиции турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что в «Карпатах» определились, кого хотят видеть на посту тренера команды.