В Карпатах определились, кого хотят видеть на посту тренера команды
Гонсало Гарсия находится в списке желания львовского клуба
Руководство львовских «Карпат» хочет видеть испанского тренера «Хайдука» Гонсало Гарсию в клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 42-летний специалист является одним из наиболее желаемых тренеров львовским клубом. При этом, его назначение считается почти невозможным.
Под управлением Гонсало Гарсии «Хайдук» идет вторым в чемпионате Хорватии, отставая от загребского «Динамо» всего на один балл. СС командой специалист работает с лета 2025 года.
Ранее «Карпаты» объявили о уходе легионера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финалист Лиги конференций нацелился на украинца
Поединок состоится 28 декабря в 20:00 по Киеву