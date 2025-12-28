В Карпатах определились, кого хотят видеть на посту тренера команды

Руководство львовских «Карпат» хочет видеть испанского тренера «Хайдука» Гонсало Гарсию в клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 42-летний специалист является одним из наиболее желаемых тренеров львовским клубом. При этом, его назначение считается почти невозможным.

Под управлением Гонсало Гарсии «Хайдук» идет вторым в чемпионате Хорватии, отставая от загребского «Динамо» всего на один балл. СС командой специалист работает с лета 2025 года.

Ранее «Карпаты» объявили о уходе легионера.