ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе легионера

Клуб УПЛ Карпаты официально сообщил об уходе из команды центрального полузащитника Патрисио Танды. Игрок был арендован у Расинга Авальянеда, но Львы решили не активировать опцию выкупа.

23-летний игрок пришел в Карпаты в январе 2025 года. За календарный год провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В текущем сезоне отыграл 14 матчей.

Ранее сообщалось, что Карпаты зимой ждут серьезные изменения состава, в том числе не исключено увольнение тренера Владислава Лупашко.