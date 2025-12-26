Украина. Премьер лига26 декабря 2025, 17:45 | Обновлено 26 декабря 2025, 18:31
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе легионера
Патрисио Танда покинул львовскую команду
26 декабря 2025, 17:45 | Обновлено 26 декабря 2025, 18:31
Клуб УПЛ Карпаты официально сообщил об уходе из команды центрального полузащитника Патрисио Танды. Игрок был арендован у Расинга Авальянеда, но Львы решили не активировать опцию выкупа.
23-летний игрок пришел в Карпаты в январе 2025 года. За календарный год провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
В текущем сезоне отыграл 14 матчей.
Ранее сообщалось, что Карпаты зимой ждут серьезные изменения состава, в том числе не исключено увольнение тренера Владислава Лупашко.
