ВИДЕО. Шок в Турции: игрок Галатасарая потерял сознание во время матча
Драматичный инцидент произошел в матче Кубка Турции
Драматичный инцидент произошел в матче Кубка Турции: хавбек «Галатасарая» Ахмед Кутуджу лишился чувств после жесткого столкновения с голкипером «Истанбулспора» Исой Доганом.
Эпизод, случившийся прямо во время игры, поверг болельщиков на трибунах в шок. Кутуджу на большой скорости врезался в Догана. Сила удара оказалась критической – нападающий потерял сознание, после чего его экстренно эвакуировали с газона на носилках.
Вратарь гостей также серьезно пострадал и покинул поле в результате вынужденной замены. Несмотря на случившееся, поединок был доигран и завершился победой «Галатасарая» со счетом 3:1.
Примечательно, что авторами голов у стамбульского гранда стали Мауро Икарди, Лукас Торрейра и сам Кутуджу, отличившийся еще до получения травмы.
Galatasaray x İstanbulspor maçında Barış Alper Yılmaz’ın, İsa Doğan ile çarpışınca dili boğazına kaçan Ahmed Kutucu’ya hayati müdahale yaptığı ortaya çıktı.— Weex Sports (@weexsports) February 4, 2026
pic.twitter.com/kTiHlSIvPj
