Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
ВИДЕО. Шок в Турции: игрок Галатасарая потерял сознание во время матча

Драматичный инцидент произошел в матче Кубка Турции

ВИДЕО. Шок в Турции: игрок Галатасарая потерял сознание во время матча
Драматичный инцидент произошел в матче Кубка Турции: хавбек «Галатасарая» Ахмед Кутуджу лишился чувств после жесткого столкновения с голкипером «Истанбулспора» Исой Доганом.

Эпизод, случившийся прямо во время игры, поверг болельщиков на трибунах в шок. Кутуджу на большой скорости врезался в Догана. Сила удара оказалась критической – нападающий потерял сознание, после чего его экстренно эвакуировали с газона на носилках.

Вратарь гостей также серьезно пострадал и покинул поле в результате вынужденной замены. Несмотря на случившееся, поединок был доигран и завершился победой «Галатасарая» со счетом 3:1.

Примечательно, что авторами голов у стамбульского гранда стали Мауро Икарди, Лукас Торрейра и сам Кутуджу, отличившийся еще до получения травмы.

