Источник: в Рух может вернуться африканский легионер

В львовский клуб «Рух» может вернуться 21-летний левый защитник Ибрагим Джума, который в прошлом году подписал контракт с клубом, но до сих пор не сыграл ни одного официального матча.

Воспитанник испанского «Леганеса» и бывший игрок национальной сборной Уганды был вынужден вернуться на родину из-за серьезных семейных обстоятельств, что и стало причиной его долгого отсутствия. По информации источника, Джума должен вернуться во Львов и присоединиться к команде в ближайшем будущем.

Контракт игрока рассчитан до июня 2028 года. Ранее он выступал за клубы Уганды и молодежные команды «Леганеса». На международном уровне Джума провел три матча за национальную сборную Уганды. Его основное амплуа – левый защитник, рост – 1,77 м, рабочая нога – левая.