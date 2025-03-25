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  4. Легионер Руха: «Я самый младший в семье из 13 детей»
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 20:29 |
370
0

Легионер Руха: «Я самый младший в семье из 13 детей»

Ибрагим Джума уже познакомился с Украиной

25 марта 2025, 20:29 |
370
0
Легионер Руха: «Я самый младший в семье из 13 детей»
ФК Рух

20-летний угандийский левый защитник львовского «Руха» Ибрагим Джума уже адаптировался в Украине и немного рассказал о себе.

«Начинал играть в угандийской команде «Сераол», а затем за местный «Кампала Сити». Был у меня опыт выступлений за испанский «Леганес» и играл за национальную сборную.

Теперь я игрок «Руха», и мне очень нравится в Украине. У команды очень хорошие условия, они одни из лучших в Украине. Здесь развивают молодых футболистов, а мне только двадцать, поэтому я думаю, что у меня хорошие перспективы в этом клубе.

С тренером еще говорили очень мало. Сейчас я понимаю, что моей задачей является помощь клубу, и надо усилить команду там, где она в этом нуждается. В новом клубе я уже адаптировался.

Выбрал 22-й номер, ведь мне нравятся двузначные числа, но это не связано ни с каким кумиром. В детстве я фанател от Лионеля Месси, а сейчас мне нравится игра левых защитников Альфонсо Дэвиса и Алехандро Бальде.

Я из многодетной семьи. Нас 13 детей, и я самый младший. Мои братья уже играли в футбол, и я именно благодаря им начал интересоваться этим видом спорта.

Моя футбольная мечта – играть в Лиге чемпионов. А цель – помогать «Руху».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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