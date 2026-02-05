Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нападающий сборной Нигерии поделился впечатлениями от перехода в Атлетико
Испания
05 февраля 2026, 04:35 | Обновлено 05 февраля 2026, 04:36
59
0

Нападающий сборной Нигерии поделился впечатлениями от перехода в Атлетико

Сумма сделки составила  35 + 5 млн евро

ФК Атлетико Мадрид. Адемола Лукман

Нападающий национальной команды Нигерии Адемола Лукман поделился впечатлениями от перехода в «Атлетико».

«Для меня большая честь быть здесь. Я очень доволен. Для меня это отличная возможность и большая ответственность представлять свою страну, а также удовольствие носить цвета такого особенного клуба, как «Атлетико».

Поэтому я невероятно горд. Встреча с командой прошла замечательно, меня тепло приняли, с нетерпением жду тренировок. Я рад быть частью этого клуба и этой лиги.

Мой стиль игры динамичный, он во многом основан на скорости. Мне нравится вносить вклад в работу команд, за которые я играю. Я командный игрок, и если могу помочь команде, это самое главное», – приводит слова Лукмана официальный сайт «Атлетико».

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 35 + 5 млн евро.

