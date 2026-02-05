Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок Карпат, Руха и Эпицентра

Правый защитник Глеб Савчук подписал контракт с чешским клубом Хрудим из второго дивизиона.

22-летний украинец покинул Эпицентр на правах свободного агента в этом месяце. В первой части сезона он провел 5 матчей, всего 124 минуты, результативными действиями не отметился.

Савчук является воспитанником Руха Львов и ранее выступал за Карпаты, Подолье и юношеские команды Руха. На международном уровне провел 5 матчей за юношескую сборную Украины U17.

Основное амплуа – правый защитник, также может играть на позиции центрального или левого защитника. Рост – 1,86 м, рабочая нога – правая. Трансферная стоимость игрока оценивается в 100 тысяч евро.