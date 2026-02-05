Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги
Украина. Первая лига
05 февраля 2026, 05:59 | Обновлено 05 февраля 2026, 06:28
125
0

Источник: воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги

Александр Осман стал игроком клуба ЮКСА Тарасовка

05 февраля 2026, 05:59 | Обновлено 05 февраля 2026, 06:28
125
0
Источник: воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги
Александр Осман

Экс-динамовец Александр Осман стал игроком клуба Первой лиги ЮКСА.

29-летний левый защитник на прошлой неделе тренировался с командой ЮКСА, после чего стороны согласовали условия контракта. По информации источника, зарплата Османа составит около 1,5 тысячи долларов в месяц.

Осман выступал за «Черноморец», а ранее был в структуре киевского «Динамо». В текущем сезоне он провел за одесский клуб 13 матчей в Первой лиге, отдал одну результативную передачу и сыграл один поединок Кубка Украины.

Основное амплуа футболиста – левый защитник, также может играть левым или правым полузащитником. Рост – 1,69 м, рабочая нога – левая. На международном уровне провел 9 матчей за сборную Украины U21.

По теме:
Александрия собирается подписать украинского вингера из немецкой лиги
В Аль-Хиляле прокомментировали попытку Роналду сорвать трансфер Бензема
Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок Карпат, Руха и Эпицентра
Александр Осман ЮКСА Тарасовка трансферы УПЛ трансферы Первая лига Украины свободный агент Черноморец Одесса
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04 февраля 2026, 08:49 3
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»

Функционер не заинтересован в возвращении Теренса Кроуфорда

Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Футбол | 05 февраля 2026, 00:28 1
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб

Немецкий тренер готовит большую перестройку

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Футбол | 05.02.2026, 05:16
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Футбол | 04.02.2026, 07:37
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Бокс | 04.02.2026, 06:42
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
04.02.2026, 12:54 29
Футбол
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
03.02.2026, 07:47 3
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем