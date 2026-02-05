Источник: воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги

Экс-динамовец Александр Осман стал игроком клуба Первой лиги ЮКСА.

29-летний левый защитник на прошлой неделе тренировался с командой ЮКСА, после чего стороны согласовали условия контракта. По информации источника, зарплата Османа составит около 1,5 тысячи долларов в месяц.

Осман выступал за «Черноморец», а ранее был в структуре киевского «Динамо». В текущем сезоне он провел за одесский клуб 13 матчей в Первой лиге, отдал одну результативную передачу и сыграл один поединок Кубка Украины.

Основное амплуа футболиста – левый защитник, также может играть левым или правым полузащитником. Рост – 1,69 м, рабочая нога – левая. На международном уровне провел 9 матчей за сборную Украины U21.