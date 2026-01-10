Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
10 января 2026, 17:07 | Обновлено 10 января 2026, 17:11
3

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил об уходе Хачериди и еще трех игроков

Александр Осман, Ростислав Русин и Луифер Эрнандес покинули одесский клуб

ФК Черноморец. Евгений Хачериди

Одесский «Черноморец», выступающий в Первой лиге, официально сообщил о завершении сотрудничества с четырьмя игроками.

Команду покинули: Евгений Хачериди, Александр Осман, Ростислав Русин и Эрнандес Луифер.

«Каждый из вас был частью команды, отдавал силы, характер и профессионализм на поле и за его пределами. Благодарим за работу, эмоции, матчи и совместно прожитое время в черно-синих цветах.

Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед. «Черноморец» ценит вклад каждого», – написала пресс-служба клуба.

На зимнюю паузу одесский клуб пошел одним из претендентов на выход в УПЛ. После 18-ти туров «Черноморец» имеет в активе 38 очков и занимает третье место.

Ранее мы сообщали об уходе игроков из «Черноморца» после отставки Александра Кучера.

Черноморец Одесса Первая лига Украины Луифер Эрнандес Ростислав Русин Евгений Хачериди Александр Осман
Андрей Витренко Источник: ФК Черноморец
ivankondrat96
Здається, про мрії повернутись в УПЛ можна потроху забувати
+1
didora
Хоча б друге коло дограли. Таке враження що там коштів бракує на зарплату і на виїзди.
0
