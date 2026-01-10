ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил об уходе Хачериди и еще трех игроков

Одесский «Черноморец», выступающий в Первой лиге, официально сообщил о завершении сотрудничества с четырьмя игроками.

Команду покинули: Евгений Хачериди, Александр Осман, Ростислав Русин и Эрнандес Луифер.

«Каждый из вас был частью команды, отдавал силы, характер и профессионализм на поле и за его пределами. Благодарим за работу, эмоции, матчи и совместно прожитое время в черно-синих цветах.

Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед. «Черноморец» ценит вклад каждого», – написала пресс-служба клуба.

На зимнюю паузу одесский клуб пошел одним из претендентов на выход в УПЛ. После 18-ти туров «Черноморец» имеет в активе 38 очков и занимает третье место.

Ранее мы сообщали об уходе игроков из «Черноморца» после отставки Александра Кучера.