После отставки Кучера Черноморец покинет большая группа футболистов

В период зимнего антрактa в чемпионате одесский «Черноморец» покинет большая группа футболистов.

Как стало известно Sport.ua, по предварительной информации, это количество составит около полутора десятков человек. Кроме Евгения Хачериди, Александра Османа, Максима Лопыренка и Тимофея Сухаря, о которых уже сообщалось, весной болельщики не увидят в составе команды ряд других игроков.

В частности, Одессу покинет Ростислав Русин, Евгений Скиба имеет вариант продолжения карьеры в другом клубе. Под вопросом продолжение выступлений в «Черноморце» ещё у пяти футболистов – нигерийского вратаря Кингсли Аниагбосо, Ярослава Ракицкого, панамского полузащитника Анеля Райса, его бразильского коллеги по амплуа Жоао Нето и нападающего Алексея Хобленко.

Кто займет вакантные места в одесской команде, пока неизвестно, так как на «Черноморец» наложен трансферный бан от ФИФА за долги перед футболистами.

