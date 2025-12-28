Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. После отставки Кучера Черноморец покинет большая группа футболистов
Украина. Первая лига
28 декабря 2025, 22:35 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:36
Один и тот же сценарий каждые полгода

ФК Черноморец

В период зимнего антрактa в чемпионате одесский «Черноморец» покинет большая группа футболистов.

Как стало известно Sport.ua, по предварительной информации, это количество составит около полутора десятков человек. Кроме Евгения Хачериди, Александра Османа, Максима Лопыренка и Тимофея Сухаря, о которых уже сообщалось, весной болельщики не увидят в составе команды ряд других игроков.

В частности, Одессу покинет Ростислав Русин, Евгений Скиба имеет вариант продолжения карьеры в другом клубе. Под вопросом продолжение выступлений в «Черноморце» ещё у пяти футболистов – нигерийского вратаря Кингсли Аниагбосо, Ярослава Ракицкого, панамского полузащитника Анеля Райса, его бразильского коллеги по амплуа Жоао Нето и нападающего Алексея Хобленко.

Кто займет вакантные места в одесской команде, пока неизвестно, так как на «Черноморец» наложен трансферный бан от ФИФА за долги перед футболистами.

Ранее стало известно, появится ли экс-тренер сборной Украины в «Черноморце».

По теме:
Игрок сенсационного лидера УПЛ может перебраться в клуб Первой лиги Украины
Украинский полузащитник: «Эти игроки, возможно, боялись Григорчука»
Стало известно, появится ли экс-тренер сборной Украины в Черноморце
Черноморец Одесса Первая лига Украины Евгений Хачериди Александр Осман Максим Лопыренок Тимофей Сухарь Ростислав Русин Евгений Скиба Ярослав Ракицкий Анель Райс Жоао Нето Алексей Хобленко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 0
Популярные новости
