После отставки Кучера Черноморец покинет большая группа футболистов
Один и тот же сценарий каждые полгода
В период зимнего антрактa в чемпионате одесский «Черноморец» покинет большая группа футболистов.
Как стало известно Sport.ua, по предварительной информации, это количество составит около полутора десятков человек. Кроме Евгения Хачериди, Александра Османа, Максима Лопыренка и Тимофея Сухаря, о которых уже сообщалось, весной болельщики не увидят в составе команды ряд других игроков.
В частности, Одессу покинет Ростислав Русин, Евгений Скиба имеет вариант продолжения карьеры в другом клубе. Под вопросом продолжение выступлений в «Черноморце» ещё у пяти футболистов – нигерийского вратаря Кингсли Аниагбосо, Ярослава Ракицкого, панамского полузащитника Анеля Райса, его бразильского коллеги по амплуа Жоао Нето и нападающего Алексея Хобленко.
Кто займет вакантные места в одесской команде, пока неизвестно, так как на «Черноморец» наложен трансферный бан от ФИФА за долги перед футболистами.
Ранее стало известно, появится ли экс-тренер сборной Украины в «Черноморце».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вспомним всех украинских футболистов, имевших в своем активе результативные передачи в Примейре
«Лион» обратился к киевлянам по поводу Георгия Цитаишвили