Стало известно, появится ли экс-тренер сборной Украины в Черноморце

В течение нескольких последних дней, с тех пор как стало известно об увольнении Александра Кучера с поста главного тренера «Черноморца», в соцсетях появилась информация о якобы появлении в новом тренерском штабе «моряков» экс-тренера сборной Украины Семена Альтмана. Речь шла о том, что он будет работать в нем вместе с Романом Григорчуком, которого СМИ уже засватывали в одесскую команду, и Денисом Колчиным, который будет тренировать «Черноморец» (U-19).

Чтобы узнать, соответствует ли действительности упомянутая информация, корреспондент Sport.ua обратился непосредственно к Семену Альтману, который летом этого года стал работать в женском футболе.

«Сейчас я нахожусь в отпуске. У меня действует годовой контракт с «Систерс» – до конца нынешнего чемпионата. О моем возможном переходе в «Черноморец» на ту или иную роль со мной никто из руководства этого клуба не разговаривал.

С «Черноморцем» у Семена Альтмана связано немало лет работы: сначала в роли футболиста, затем тренера дублирующего состава, ассистента главного тренера и главного тренера. Под его руководством команда «моряков» завоевала бронзовые медали чемпионата Украины в сезоне-2005/06.