Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 21:03 |
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера

Ярослав покинет команду

Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

В одесском «Черноморце» готовятся к серьезным кадровым изменениям. Спонсоры клуба приняли решение сменить главного тренера – команду покинул Александр Кучер. Его уход может стать лишь началом масштабной перестройки.

Сообщается, что вслед за наставником клуб могут покинуть и несколько футболистов, которые подбирались под видение Кучера. В частности, речь идет о капитане команды и опытном защитнике, экс-игроке сборной Украины Ярославе Ракицком. В руководстве «Черноморца» настроены переформатировать состав и определить новый вектор развития команды.

Ранее бывший главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подтвердил свой уход из одесского клуба и рассказал о разговоре с Александром Грановским.

Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
