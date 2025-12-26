Кучер рассказал о разговоре с президентом после которого покинул Черноморец

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
26 декабря 2025, 08:32 | Обновлено 26 декабря 2025, 09:15
Специалист рассказал о разговоре с Александром Грановским

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Бывший главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер подтвердил свой уход из одесского клуба и рассказал о разговоре с Александром Грановским.

– Приблизительно пять дней назад мне позвонил президент клуба Александр Грановский: «Да и так… Сложилась определенная ситуация, спонсоры хотят пригласить нового тренера».

Было ли это неожиданностью? Нет, уже по ходу сезона я чувствовал: что-нибудь такое возможно. Когда руководство пробует влиять на тренерские моменты, это значит – есть кто-то, кто шепчет на ушко, – сказал Кучер.

В нынешнем сезоне Черноморец находится на третьей строчке Первой лиги Украины.«Моряки» набрали 38 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
Йожеф САБО: «Меня очень удивил этот клуб УПЛ. Они – гроза лидеров»
Президент украинского клуба: «Каждая тренировка начинается с молитвы»
Александр Кучер Александр Грановский Черноморец Одесса Первая лига Украины отставка чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
