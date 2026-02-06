Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бензема отмечался хет-триком в составе всех клубов, за которые выступал
Саудовская Аравия
06 февраля 2026, 07:55
Вспомним, за какой клуб он осуществил самое большое количество?

Бензема отмечался хет-триком в составе всех клубов, за которые выступал
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий Аль-Хиляля Карим Бензема оформил 19-й хет-трик в своей клубной карьере.

Как мы уже сообщали ранее, произошло это в матче 20-го тура Саудовской профессиональной лиги, в котором Аль-Хиляль победил на выезде Аль-Ахдуд со счетом 6:0.

Француз отмечался хет-триками в составе всех клубов, за которые выступал.

Наибольшее количество Бензема совершил, конечно, играя за мадридский Реал (11).

Количество хет-триков Карима Бензема в составе различных клубных команд:

  • 11 – Реал
  • 5 – Аль-Иттихад
  • 2 – Лион
  • 1 – Аль-Хиляль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
