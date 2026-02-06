Бензема отмечался хет-триком в составе всех клубов, за которые выступал
Вспомним, за какой клуб он осуществил самое большое количество?
Французский нападающий Аль-Хиляля Карим Бензема оформил 19-й хет-трик в своей клубной карьере.
Как мы уже сообщали ранее, произошло это в матче 20-го тура Саудовской профессиональной лиги, в котором Аль-Хиляль победил на выезде Аль-Ахдуд со счетом 6:0.
Француз отмечался хет-триками в составе всех клубов, за которые выступал.
Наибольшее количество Бензема совершил, конечно, играя за мадридский Реал (11).
Количество хет-триков Карима Бензема в составе различных клубных команд:
- 11 – Реал
- 5 – Аль-Иттихад
- 2 – Лион
- 1 – Аль-Хиляль
☝️Karim Benzema has officially scored a hat-trick for EVERY club he's ever played for!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) February 5, 2026
🇫🇷 Olympique Lyonnais
🇪🇸 Real Madrid
🇸🇦 Al-Ittihad
🇸🇦 Al-Hilal
🔝 Timeless class. pic.twitter.com/pCwOZBmYn3
