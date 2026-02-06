Бензема отмечался хет-триком в составе всех клубов, за которые выступал

Французский нападающий Аль-Хиляля Карим Бензема оформил 19-й хет-трик в своей клубной карьере.

Как мы уже сообщали ранее, произошло это в матче 20-го тура Саудовской профессиональной лиги, в котором Аль-Хиляль победил на выезде Аль-Ахдуд со счетом 6:0.

Француз отмечался хет-триками в составе всех клубов, за которые выступал.

Наибольшее количество Бензема совершил, конечно, играя за мадридский Реал (11).

Количество хет-триков Карима Бензема в составе различных клубных команд:

11 – Реал

5 – Аль-Иттихад

2 – Лион

1 – Аль-Хиляль