Юлия Стародубцева – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 67). Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Моюкой Утидзимой, либо с Ребекой Шрамковой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА