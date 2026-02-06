Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 февраля 2026, 02:19 |
Юлия Стародубцева – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Дохе

Юлия Стародубцева – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

6 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 67). Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Моюкой Утидзимой, либо с Ребекой Шрамковой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Юлия Стародубцева Антония Ружич WTA Доха смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
