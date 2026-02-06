WTA06 февраля 2026, 02:19 |
22
0
Юлия Стародубцева – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Дохе
06 февраля 2026, 02:19 |
22
0
6 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В первом раунде отбора украинка сыграет против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 67). Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Моюкой Утидзимой, либо с Ребекой Шрамковой.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 февраля 2026, 10:18 0
Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике
Футбол | 05 февраля 2026, 07:48 19
Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила
Бокс | 05.02.2026, 08:55
Теннис | 06.02.2026, 02:28
Теннис | 05.02.2026, 22:44
Комментарии 0
Популярные новости
04.02.2026, 14:45 16
04.02.2026, 23:50 1
04.02.2026, 08:49 3
04.02.2026, 05:02
04.02.2026, 08:18 11
05.02.2026, 04:02 1
04.02.2026, 07:59 2
04.02.2026, 06:42 3