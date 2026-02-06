Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным

Лидер атак и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду уведомил боссов саудовской Про-Лиги о возможном отъезде из страны. Причиной послужило его глубокое разочарование последними кадровыми перестановками в чемпионате.

Согласно сведениям инсайдеров, 41-летний португалец крайне недоволен действиями Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF). Речь идет о переходе Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в стан «Аль-Хиляля», в то время как обойма «Аль-Насра» осталась без качественного усиления.

Отмечается, что раздражение Роналду продолжает нарастать. Звездный форвард ощущает себя «преданным» и всерьез рассматривает вариант с завершением своего трехлетнего периода выступлений в Саудовской Аравии. Напомним, ранее футболист не принял участия в поединке 20-го тура Про-Лиги против «Эр-Рияда» (0:1).