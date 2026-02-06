Известно, в какой стране Украина проведет матч Квалификации КБДК с Польшей
Номинально домашнее противостояние сине-желтые проведут в Польше
Женская сборная Украины по теннису проведет номинально домащнее матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польше на «территории соперников».
Польский город, в котором состоится поединок, будет объявлен на следующей неделе. Игры состоятся 10–11 апреля.
Победительницы противостояния выйдут в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в сентября в Шэньчжэне, Китай.
В 2025 году Украина играла с Польшей и Швейцарии в Квалификационной группе КБДК-2025 в Радоме. Тогда украинки выиграли группу и вышли в финальную часть турнира, где добрались до полуфинала.
