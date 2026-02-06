Известно, в какой стране Украина проведет матч Квалификации КБДК с Польшей

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
06 февраля 2026, 03:56 |
45
0

Номинально домашнее противостояние сине-желтые проведут в Польше

Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Украины по теннису проведет номинально домащнее матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польше на «территории соперников».

Польский город, в котором состоится поединок, будет объявлен на следующей неделе. Игры состоятся 10–11 апреля.

Победительницы противостояния выйдут в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в сентября в Шэньчжэне, Китай.

В 2025 году Украина играла с Польшей и Швейцарии в Квалификационной группе КБДК-2025 в Радоме. Тогда украинки выиграли группу и вышли в финальную часть турнира, где добрались до полуфинала.

По теме:
Стало известно, с кем сыграет сборная Украины в Квалификации КБДК-2026
Сборные Польши и Швейцарии определили обладателя трофея United Cup 2026
Хуркач переиграл Вавринку. Победитель United Cup определится в миксте
женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
