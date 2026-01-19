Стало известно, с кем сыграет сборная Украины в Квалификации КБДК-2026
В противостоянии за выход в финальный раунд турнира украинки встретятся с Польшей
19 января состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 – своего соперника узнала и женская сборная Украины по теннису.
По результатам жеребьевки украинки сыграют против команды Польши. Матчевое противостояние состоится 10–11 апреля.
Для Украины это будет номинально домашний матч. Победитель противостояния получит место в финальной части КБДК-2026.
Противостояние будет состоять из пяти поединков: двух одиночных матчей в первый день, затем парная игра во второй день и еще две одиночные встречи.
В Квалификации КБДК сыграют 14 стран: семь стран, участвовавших в Финале 2025 года (за исключением принимающей страны – Китая), и семь стран, выигравших свои группы Плей-офф 2025 года в ноябре. Семь сборных-победителей выйдут в Финал турнира 2026 года, а проигравшие страны будут соревноваться в плей-офф в ноябре.
Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2026 состоится в конце сентября в китайском городе Шэньчжэн. Действующим чемпионом турнира является команда Италии.
Украина в прошлом году впервые в истории вышла в финальный этап КБДК, выиграв квалификационную группу у сборных Польши и Швейцарии. В финальный части турнира украинки добрались до полуфинала, где уступили Италии.
Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. Результаты жеребьевки
- Италия – Япония
- США – Бельгия
- Великобритания – Австралия
- Канада – Казахстан
- Испания – Словения
- Чехия – Швейцария
- Польша – Украина
