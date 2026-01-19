Стало известно, с кем сыграет сборная Украины в Квалификации КБДК-2026

19 января состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 – своего соперника узнала и женская сборная Украины по теннису.

По результатам жеребьевки украинки сыграют против команды Польши. Матчевое противостояние состоится 10–11 апреля.

Для Украины это будет номинально домашний матч. Победитель противостояния получит место в финальной части КБДК-2026.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние будет состоять из пяти поединков: двух одиночных матчей в первый день, затем парная игра во второй день и еще две одиночные встречи.

В Квалификации КБДК сыграют 14 стран: семь стран, участвовавших в Финале 2025 года (за исключением принимающей страны – Китая), и семь стран, выигравших свои группы Плей-офф 2025 года в ноябре. Семь сборных-победителей выйдут в Финал турнира 2026 года, а проигравшие страны будут соревноваться в плей-офф в ноябре.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2026 состоится в конце сентября в китайском городе Шэньчжэн. Действующим чемпионом турнира является команда Италии.

Украина в прошлом году впервые в истории вышла в финальный этап КБДК, выиграв квалификационную группу у сборных Польши и Швейцарии. В финальный части турнира украинки добрались до полуфинала, где уступили Италии.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. Результаты жеребьевки