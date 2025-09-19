Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам

19 сентября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

В решающем третьей игре украинский тандем Людмила Киченок / Марта Костюк в двух сетах уступил топовым парницам Саре Эррани и Жасмин Паолини за 1 час и 25 минут.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:4

Паолини и Эррани принесли сборной Италии второе очко. Украина проиграла матчевое противостояние действующим чемпионкам и завершила выступления на КБДК-2025.

Команда Италии в финале поборется либо против США, либо против Великобритании.

Национальная украинская команда впервые в истории сыграла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. На старте плей-офф сине-желтые одолели Испанию 2:0.

Сборная Италии третий год подряд сыграет в финале неофициального чемпионата мира по теннису. В 2023 итальянки уступили Канаде, а в прошлом сезоне одолели Словакию и завоевали титул.

Италия – Украина – 2:1