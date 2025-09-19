Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 18:49 | Обновлено 19 сентября 2025, 19:10
1892
19

Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре противостояния КБДК

ITF. Людмила Киченок и Марта Костюк

19 сентября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

В решающем третьей игре украинский тандем Людмила Киченок / Марта Костюк в двух сетах уступил топовым парницам Саре Эррани и Жасмин Паолини за 1 час и 25 минут.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:4

Паолини и Эррани принесли сборной Италии второе очко. Украина проиграла матчевое противостояние действующим чемпионкам и завершила выступления на КБДК-2025.

Команда Италии в финале поборется либо против США, либо против Великобритании.

Национальная украинская команда впервые в истории сыграла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. На старте плей-офф сине-желтые одолели Испанию 2:0.

Сборная Италии третий год подряд сыграет в финале неофициального чемпионата мира по теннису. В 2023 итальянки уступили Канаде, а в прошлом сезоне одолели Словакию и завоевали титул.

Италия – Украина – 2:1

  • Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк2:6, 3:6
  • Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4
  • Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:4

Марта Костюк Людмила Киченок Жасмин Паолини Сара Эррани Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису Италия - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
mevast
Не розпускаємо нюні та дякуємо збірній за прорив. 
Ответить
+4
Alehandro
Тут і до гри було все зрозуміло, а з тим настроєм, з яким вийшла Люда, то взагалі шансів не було... В будь-якому разі дівчата молодці. Дякуємо за турнір
Ответить
+3
Алексей Левченко
Дива не сталось, нажаль, все очікуванно.
Ответить
+2
User
Світоліна ще раз довела те, що ні хера великого вона не виграє
Ответить
+2
Vlad Holl
Дві помилки Світоліної біля сітки вирішили долю всього матчу. В парі , розраховувати на те, що Кіченок заграє , марна  справа. 5 геймів програних підряд тому підтвердження. Чого Ястремську не запросили, вона ж пару постійно грає , та хоч би дубасила з усіє сили , може б і пройшло. 
 Дуже шкода , що Еліна як головний спонсор збірної сама не зіграла як треба.
Ответить
+2
сергей богданов
По чесноку в парах не на что было расчитывать слишком разный уровень, в целом Элина бездарно вручила победу Италии!
Ответить
+2
C.Пеклов
Кіченок вже не в перший раз розчарувала,мені здається Марченку не треба сестер у збірну викликати.Навіть Завацька в парі зіграла б краще.Суперниці тут не до чого,якщо робити такі помилки у простих моментах...
Ответить
+1
Степан Андрійович
А якщо хтось мені скаже, що в парі ловити нічого, то хай згадають кубок Біллі Джин кінг позаминулого року, коли одна Фернандез просто принесла Канаді перемогу. При чому у канадок сітка була набагато складніша, вони спочатку чешех пройшли з парним матчем, а там на секунду в парі не Пауліні-Ерані грали, а Крейчикова-Синякова, але андердоги канадки Фернадез та Дабровськи їх переграли, так Фернандез та Дабровськи також пару грають часто і вміють, але це ж не рівень Крейчикової та Синякової все ж, в них приблизно такий рівень в парі як у Люди з Мартою, ну а в фіналі Фернадез до пари діло не довела, а просто розгромила цю Паоліні.
Ответить
+1
rizzo
Шкода, не скористалися шансом. В другому матчі треба було закривати макароніх
Ответить
+1
Alex
В парах не чего обвинять но Свитолина это ужасно . Такая возможность войти в историю быть в финале и отдать  игру не хватив мозгов перестраивается по ходу матча.  Следующая не известно когда будет    
Ответить
+1
VITASS
Еля+Людмила. Одна змучилися, друга дупля не відбивала .  Марті окрема подяка за те що тягнула як паровоз. Даяни не вистачило. Могла винести італійку,.....а могла і розстріляти горобців.
Все одно подяка збірній за емоції фінальних стадій, чесно скучив вже
Ответить
+1
C.Пеклов
Не змогли...а Паоліні(що вона приймає?)могла  би ще матч сьогодні зіграти.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Шевченко
Обсыр года продолжается. Футбол, хоккей, волейбол, теперь теннис, завтра Магучих и Левченко ещё должны обосраться синхронно. Ну а закончим год главным обсыром не выходом на ЧМ 2026 по футболу. При чем это будет не в октябре, там наши возьмут как раз четыре или шесть очков и вийдут на второе место, а в ноябре в последнем матче 
Ответить
0
VITASS
Був би капітаном, я б поставив світоліну-костюк. Програш з Кіченок читався і так... А от протистояння світоліна -паоліні я би продовжив. І не факт що б ми програли, бо тоді б у Елі був стимул не аби який
Ответить
0
kollekciy
В другому сеті розігралися, зробили брейк, та ще й Марта нарешті подала свою на 3:1, чому знову зупинилися. Все почалося з нереалізованого геймбола на подачі Людмили. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Світоліна й тут не додавила ,як і у всій кар'єрі,де такий шанс бути на вершині такого турніру ,знову зупиняється в кроці від успіху 
Ответить
0
Den Den
Хочу подякувати дівчатам за гру і боротьбу! Вони викладалися на 120%, я впевнений!
Ответить
-3
