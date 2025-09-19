Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре противостояния КБДК
19 сентября состоялось матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.
В решающем третьей игре украинский тандем Людмила Киченок / Марта Костюк в двух сетах уступил топовым парницам Саре Эррани и Жасмин Паолини за 1 час и 25 минут.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
Италия – Украина
Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:4
Паолини и Эррани принесли сборной Италии второе очко. Украина проиграла матчевое противостояние действующим чемпионкам и завершила выступления на КБДК-2025.
Команда Италии в финале поборется либо против США, либо против Великобритании.
Национальная украинская команда впервые в истории сыграла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. На старте плей-офф сине-желтые одолели Испанию 2:0.
Сборная Италии третий год подряд сыграет в финале неофициального чемпионата мира по теннису. В 2023 итальянки уступили Канаде, а в прошлом сезоне одолели Словакию и завоевали титул.
Италия – Украина – 2:1
- Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6
- Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4
- Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:4
