  4. Олег ДУЛУБ: «Эти два игрока Динамо стали разочарованиями»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 10:47 | Обновлено 25 декабря 2025, 10:56
1648
3

Олег ДУЛУБ: «Эти два игрока Динамо стали разочарованиями»

Олег Дулуб в негативном контексте выделил Николая Шапаренко и Владимира Бражко

Олег Дулуб

Украинский тренер Олег Дулуб назвал двух футболистов, которые его разочаровали в первой половине текущего сезона чемпионата Украины:

– Кто не оправдал ожиданий?

– Разочарование – наверное, Шапаренко и Бражко.

– Йожеф Йожефович Сабо продолжает утверждать, что причина в женитьбе...

– Возможно, это одна из причин. Но главная – есть такая наука «футболономика». Один из ее постулатов: если на футболиста есть спрос, его нужно продавать. Ты продаешь футболиста, он переходит на другой уровень.

Бражко и Шапаренко два года назад выглядели как игроки с другой планеты. Невозможность перехода привела к потере мотивации. А внутренняя мотивация – это до 25% успеха. Без нее сложно двигаться по дистанции.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Динамо» рассказал о конфликте с Суркисом.

По теме:
Назван будущий капитан сборной Украины
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Динамо может попрощаться сразу с двумя игроками после сборов
Олег Дулуб Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Бражко Николай Шапаренко
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
Перець
Бо перестали  думати головою ,а більше думають піською
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
COBA
А хто не став розчаруванням?
Ответить
0
