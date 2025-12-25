Олег ДУЛУБ: «Эти два игрока Динамо стали разочарованиями»
Олег Дулуб в негативном контексте выделил Николая Шапаренко и Владимира Бражко
Украинский тренер Олег Дулуб назвал двух футболистов, которые его разочаровали в первой половине текущего сезона чемпионата Украины:
– Кто не оправдал ожиданий?
– Разочарование – наверное, Шапаренко и Бражко.
– Йожеф Йожефович Сабо продолжает утверждать, что причина в женитьбе...
– Возможно, это одна из причин. Но главная – есть такая наука «футболономика». Один из ее постулатов: если на футболиста есть спрос, его нужно продавать. Ты продаешь футболиста, он переходит на другой уровень.
Бражко и Шапаренко два года назад выглядели как игроки с другой планеты. Невозможность перехода привела к потере мотивации. А внутренняя мотивация – это до 25% успеха. Без нее сложно двигаться по дистанции.
Ранее сообщалось о том, что легенда «Динамо» рассказал о конфликте с Суркисом.
