Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Михавко лидирует в рейтинге центрбеков U-23 по выигранным дуэлем в воздухе
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 04:47 | Обновлено 06 февраля 2026, 05:13
Михавко лидирует в рейтинге центрбеков U-23 по выигранным дуэлем в воздухе

Защитник Динамо выиграл 84,8% верховых дуэлей

06 февраля 2026, 04:47 | Обновлено 06 февраля 2026, 05:13
Михавко лидирует в рейтинге центрбеков U-23 по выигранным дуэлем в воздухе
Getty Images/Global Images Ukraine, Тарас Михавко

Издание CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований) опубликовало рейтинг центральных защитников U-23 в топ-50 лигах мира по проценту выигранных воздушных дуэлей.

Лидирует в рейтинге Тарас Михавко из Динамо, который выиграл 84,8% верховых дуэлей.

В топ-3 также входят Николас Фуика из уругвайского Депортиво Мальдонадо и Тьягу Габриел из итальянского Лечче.

В рейтинг включены центральные защитники, которые сыграли более 720 минут в текущем сезоне и имеют более 30 верховых единоборств.

Рейтинг центральных защитников U-23 в топ-50 лигах мира по выигранным дуэлям в воздухе:

  • 1. Тарас Михавко (Динамо) – 84,8%
  • 2. Николас Фуика (Депортиво Мальдонадо) – 81,6%
  • 3. Тьягу Габриел (Лечче) – 80%
  • 4. Руфай Мохаммед (Эльфсборг) – 79,5%
  • 5. Штепан Халупек (Славия Прага) – 78,6%
  • 6–7. Лука Вушкович (Гамбург) – 78,3%
  • 6–7. Пау Кубарси (Барселона) – 78,3%
  • 8. Абду Соу (Лозанна) – 77,9%
  • 9. Бранимир Млачич (Хайдук) – 77,5%
  • 10. Тарик Мухаремович (Сассуоло) – 77,4%

Инфографика

Николай Степанов Источник: CIES
