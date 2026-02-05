Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции
Матч завершился со счетом 3:1
В четверг, 5 февраля 2026 года, на стадионе Стад де ла Мено в Страсбурге состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Страсбургом» и «Монако».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Героем встречи стал полузащитник «Страсбурга» Хулио Энсисо, который оформил дубль во втором тайме.
Напомним, в составе «Монако» выступает представитель страны-террориста Александр Головин. Ранее из Кубка Франции также вылетел его соотечественник из «ПСЖ» Матвей Сафонов. Таким образом, в четвертьфиналах Кубка Франции не будет ни одного игрока из страны 404.
Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 5 февраля
Страсбург – Монако – 3:1
Голы: Годо, 7, Энсисо, 55, 61 – Бирет, 58
