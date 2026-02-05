Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции
Кубок Франции
Страсбург
05.02.2026 22:00 – FT 3 : 1
Монако
Франция
Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции

Матч завершился со счетом 3:1

Дальше без россиян. Страсбург с дублем Энсисо выбил Монако из Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 февраля 2026 года, на стадионе Стад де ла Мено в Страсбурге состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Страсбургом» и «Монако».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Героем встречи стал полузащитник «Страсбурга» Хулио Энсисо, который оформил дубль во втором тайме.

Напомним, в составе «Монако» выступает представитель страны-террориста Александр Головин. Ранее из Кубка Франции также вылетел его соотечественник из «ПСЖ» Матвей Сафонов. Таким образом, в четвертьфиналах Кубка Франции не будет ни одного игрока из страны 404.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 5 февраля
Страсбург – Монако – 3:1
Голы: Годо, 7, Энсисо, 55, 61 – Бирет, 58

Хулио Энсисо Мика Биерет Страсбург Монако Кубок Франции по футболу
protasov_lyopu_davai
Без русни не смогли новость написать? Может другим ии будете новости генерить?
Ответить
0
Slunkoo
i Zabarnoho takze....
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Iigor6583
На болотних сайтах завжди анонсують: Монако головіна, чи ПСЖ сифона. Яке ж воно недолуге це 404. Постійно хоче величності, а жити в цивілізованому світі не вміє. Дичина, всім погрожує ядеркою. Воно нещастя голе, босе, але з гранатою за пазухою. Воно нічим не відрізняється від приматів африканських джунглів.
Ответить
-1
