В четверг, 5 февраля 2026 года, на стадионе Стад де ла Мено в Страсбурге состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Страсбургом» и «Монако».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Героем встречи стал полузащитник «Страсбурга» Хулио Энсисо, который оформил дубль во втором тайме.

Напомним, в составе «Монако» выступает представитель страны-террориста Александр Головин. Ранее из Кубка Франции также вылетел его соотечественник из «ПСЖ» Матвей Сафонов. Таким образом, в четвертьфиналах Кубка Франции не будет ни одного игрока из страны 404.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 5 февраля

Страсбург – Монако – 3:1

Голы: Годо, 7, Энсисо, 55, 61 – Бирет, 58