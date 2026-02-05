Атлетико забил Бетису 5 голов и стал последним полуфиналистом Кубка Испании

Мадридский Атлетико пробился в полуфинал Кубка Испании сезона 2025/26.

В четвертьфинале подопечные Диего Симеоне одержали разгромную выездную победу над Бетисом со счетом 5:0.

В первом тайме по одному мячу оформили Давид Ганцко, Джулиано Симеоне и Адемола Лукман. Лукман провел первый поединок в состаев матрасников после перехода из Аталанты.

Во второй 45-минуте отличились Антуан Гризман и Тьяго Альмада. Лукман также записал в свой актив ассист (на Гризманна).

Атлетико стал последним полуфиналистом Кубка Испании, присоединившись к Барселоне, Реалу Сосьедад и Атлетика Бильбао.

Жеребьевка полуфинальных матчей состоится 6 февраля, а сами противостояния (из двух игр) пройдут в марте.

Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 5 февраля

Бетис – Атлетико – 0:5

Голы: Ганцко, 12, Симеоне, 30, Лукман, 37, Гризманн, 62, Альмада, 83