Атлетико забил Бетису 5 голов и стал последним полуфиналистом Кубка Испании
Подопечные Диего Симеоне на выезде разгромили соперников со счетом 5:0
Мадридский Атлетико пробился в полуфинал Кубка Испании сезона 2025/26.
В четвертьфинале подопечные Диего Симеоне одержали разгромную выездную победу над Бетисом со счетом 5:0.
В первом тайме по одному мячу оформили Давид Ганцко, Джулиано Симеоне и Адемола Лукман. Лукман провел первый поединок в состаев матрасников после перехода из Аталанты.
Во второй 45-минуте отличились Антуан Гризман и Тьяго Альмада. Лукман также записал в свой актив ассист (на Гризманна).
Атлетико стал последним полуфиналистом Кубка Испании, присоединившись к Барселоне, Реалу Сосьедад и Атлетика Бильбао.
Жеребьевка полуфинальных матчей состоится 6 февраля, а сами противостояния (из двух игр) пройдут в марте.
Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 5 февраля
Бетис – Атлетико – 0:5
Голы: Ганцко, 12, Симеоне, 30, Лукман, 37, Гризманн, 62, Альмада, 83
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарья справилась с Юань Юэ и вышла в дебютный полуфинал на уровне Тура
Телстар переиграл Гоу Эхед Иглс со счетом 2:1 в матче 1/4 финала турнира