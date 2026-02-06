ГРИГОРЧУК: «У нас нет такого, что бегаем по кругу и наматываем километры»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о сборах одесской команды:

– На самом деле мы немного задержались с отпуском. Команда отдыхала довольно долго. Начать сборы мы должны были не 25 января, а раньше. Хорошо, что погода позволила нам с первого дня тренироваться на натуральном поле. И, на сегодняшний день, я считаю, что поработали мы за это время достаточно плодотворно. Доволен как выполненной работой, так и, самое главное, отношением ребят к делу. Что касается готовности команды, об этом говорить рано, а по поводу подготовки было решено уйти от стереотипов в этом вопросе.

У нас нет такого, что сначала бегаем по кругу и наматываем километры, сосредоточившись исключительно на физических кондициях и их восстановлении, как это часто делают в других клубах по сложившейся привычке. Мы стараемся с первого дня работать над всеми компонентами подготовки комплексно. Уделяем внимание и физике, и тактике, и технике. До марта, когда возобновятся соревнования в Первой лиге, еще достаточно времени, поэтому мы не гоним лошадей, а делаем всё спокойно, никуда не спешим. И это позитивный момент.

Сборы за пределами Украины? В контексте этого вопроса вспоминаю прошлый сезон, когда тренировал черкасский ЛНЗ. У нас были сборы в Испании сначала, а потом мы вернулись в Украину и тренировались именно на Закарпатье. И я вам откровенно скажу, что я не был доволен тем периодом. Казалось, что тренируемся на натуральном поле, но погода была не очень, а газон замерзший. Полноценно, качественно в таких условиях поработать не удалось. Второй раз не хочется, чтобы так было.

Поэтому никуда из Одессы ехать не хотелось бы. Главное, чтобы была хорошая погода, плюсовая, хотя бы пару градусов выше нуля, и мы сможем качественно тренироваться, готовиться ко второй половине сезона на своей базе. Условия здесь хорошие, нам комфортно. Всё есть, никуда ехать не нужно, разве что для проведения спаррингов.

Когда контрольные матчи? Не могу сказать (улыбается). И не потому, что это тайна или не хочу. Пока мы лишь договариваемся с будущими соперниками, идут переговоры, ищем выгодные для нас варианты, так сказать. Но могу с уверенностью сказать, что с 9 февраля мы уже начнем играть спарринги с местными командами из Одесской области.