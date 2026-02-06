Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
WTA
06 февраля 2026, 03:22 |
99
0

Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже

Поединок начнется 6 февраля ориентировочно в 17:00 по Киеву

06 февраля 2026, 03:22 |
99
0
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
Коллаж Sport.ua

6 февраля, в полуфинале теннисного турнира Клуж-Напока сыграют Александра Олейникова (WTA 91) и Эмма Радукану (WTA 30).

Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Александра Олейникова

Украинская спортсменка проводит прорывной сезон, ее фактически сейчас узнает теннисный мир, причем не только благодаря яркой внешности, а и хорошей игре. В Клуж-Напоке Олейникова уже прошла трех соперниц, сначала выбила египтянку Маяр Шериф 6:7, 6:4, 6:4. Далее удалось разобраться с Анной Бондар из Венгрии – 6:4, 6:4

В четвертьфинале украинку считали андердогом против опытной китаянки Ван Синьюй, которую тоже удалось обыграть в двух сетах – 6:4, 6:4. К манере игры украинки сложно приспособиться, она выжимает из этого максимум. Олейникова уже добилась своего лучшего результата на турнирах WTA. Находясь на таком кураже, можно и на титул замахнуться.

Эмма Радукану

Британская спортсменка многим известна тем, что выиграла мейджор в 18 лет, после чего больше таких серьезных достижений не было. Сейчас Радукану считается неплохим середняком, но не более того.

В Клуж-Напоке теннисистка первая сеяная, поэтому является одним из основных претендентов на титул. Здесь британка прошла бельгийку Миннен – 6:0, 6:4, словенку Юван – 7:5, 6:1, а в четвертьфинале разобралась с полькой Хвалиньской – 6:0, 6:4. Радукану выглядит хорошо на этом турнире, но дело еще и в том, что соперницы не оказывают особого сопротивления.

Если вспомнить Открытый чемпионат Австралии, спортсменка уступила уже во втором круге Анастасии Потаповой – 6:7, 2:6. Эмма приехала на родину отца за легким титулом, но здесь могут возникнуть проблемы.

Прогноз

Британка почти на два года младше, но опыта на высоком уровне у нее явно больше. Радукану считают большим фаворитом букмекеры, к тому же, будет поддержка местной публики, ведь наполовину она румынка.

У Олейниковой есть свои козыри, она поймала кураж и точно не боится соперниц подобного уровня. Ранее спортсменки никогда между собой не играли. Я считаю здесь интересной ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Александра Олейникова
06.02.2026 -
17:00
Эмма Радукану
Тотал больше 19.5 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дарья Снигур – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур – Сорана Кырстя. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуж-Напоке
Александра Олейникова Эмма Радукану WTA Клуж-Напока прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Теннис | 05 февраля 2026, 22:44 37
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки

Дарья справилась с Юань Юэ и вышла в дебютный полуфинал на уровне Тура

Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 05 февраля 2026, 08:55 3
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса

Уайлдер разнес Тайсона Фьюри

СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
Теннис | 06.02.2026, 02:28
СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05.02.2026, 10:18
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05.02.2026, 08:03
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
05.02.2026, 16:55 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем