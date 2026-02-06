6 февраля, в полуфинале теннисного турнира Клуж-Напока сыграют Александра Олейникова (WTA 91) и Эмма Радукану (WTA 30).

Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Александра Олейникова

Украинская спортсменка проводит прорывной сезон, ее фактически сейчас узнает теннисный мир, причем не только благодаря яркой внешности, а и хорошей игре. В Клуж-Напоке Олейникова уже прошла трех соперниц, сначала выбила египтянку Маяр Шериф 6:7, 6:4, 6:4. Далее удалось разобраться с Анной Бондар из Венгрии – 6:4, 6:4

В четвертьфинале украинку считали андердогом против опытной китаянки Ван Синьюй, которую тоже удалось обыграть в двух сетах – 6:4, 6:4. К манере игры украинки сложно приспособиться, она выжимает из этого максимум. Олейникова уже добилась своего лучшего результата на турнирах WTA. Находясь на таком кураже, можно и на титул замахнуться.

Эмма Радукану

Британская спортсменка многим известна тем, что выиграла мейджор в 18 лет, после чего больше таких серьезных достижений не было. Сейчас Радукану считается неплохим середняком, но не более того.

В Клуж-Напоке теннисистка первая сеяная, поэтому является одним из основных претендентов на титул. Здесь британка прошла бельгийку Миннен – 6:0, 6:4, словенку Юван – 7:5, 6:1, а в четвертьфинале разобралась с полькой Хвалиньской – 6:0, 6:4. Радукану выглядит хорошо на этом турнире, но дело еще и в том, что соперницы не оказывают особого сопротивления.

Если вспомнить Открытый чемпионат Австралии, спортсменка уступила уже во втором круге Анастасии Потаповой – 6:7, 2:6. Эмма приехала на родину отца за легким титулом, но здесь могут возникнуть проблемы.

Прогноз

Британка почти на два года младше, но опыта на высоком уровне у нее явно больше. Радукану считают большим фаворитом букмекеры, к тому же, будет поддержка местной публики, ведь наполовину она румынка.

У Олейниковой есть свои козыри, она поймала кураж и точно не боится соперниц подобного уровня. Ранее спортсменки никогда между собой не играли. Я считаю здесь интересной ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,83.