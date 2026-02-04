Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Франция
04 февраля 2026, 23:51
Александр мог перейти в «Страсбург»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известный журналист Виктор Вацко рассказал подробности перехода Александра Зинченко в «Аякс» и назвал клуб, куда футболисту предлагали перейти.

Переговоры между «Арсеналом» и «Аяксом» затянулись на 10 дней из-за финансовых условий. В это время Зинченко тренировался индивидуально в Лондоне и ждал решения клубов.

Агенты предлагали украинцу рассмотреть переход во французский «Страсбург», но Зинченко даже не рассматривал этот вариант и был настроен только на «Аякс». Когда казалось, что сделка может сорваться, клубы все же договорились.

Отметим, что «Страсбург» стал победителем основного этапа Лиги конференций.

Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Стало известно, собирается ли Удинезе подписывать фулбека Руха
Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
