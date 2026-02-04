Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Александр мог перейти в «Страсбург»
Известный журналист Виктор Вацко рассказал подробности перехода Александра Зинченко в «Аякс» и назвал клуб, куда футболисту предлагали перейти.
Переговоры между «Арсеналом» и «Аяксом» затянулись на 10 дней из-за финансовых условий. В это время Зинченко тренировался индивидуально в Лондоне и ждал решения клубов.
Агенты предлагали украинцу рассмотреть переход во французский «Страсбург», но Зинченко даже не рассматривал этот вариант и был настроен только на «Аякс». Когда казалось, что сделка может сорваться, клубы все же договорились.
Отметим, что «Страсбург» стал победителем основного этапа Лиги конференций.
