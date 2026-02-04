В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Этихад проходит ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».

На 62-й минуте встречи единственный гол для гостевой команды забил шведский вингер Антони Эланга, сделав счет 1:3 в матче и 1:5 по сумме встреч.

Интересно, что этот забитый мяч для шведа стал первым с момента летнего трансфера за 61,4 миллиона евро.

ВИДЕО. 60-миллионный вингер забил первый гол за Ньюкасл