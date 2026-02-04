Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. 60-миллионный вингер забил первый гол за Ньюкасл
Англия
04 февраля 2026, 23:32 | Обновлено 04 февраля 2026, 23:33
Антони Эланга отличился забитым мячом на 62-й минуте игры с Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Этихад проходит ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».

На 62-й минуте встречи единственный гол для гостевой команды забил шведский вингер Антони Эланга, сделав счет 1:3 в матче и 1:5 по сумме встреч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что этот забитый мяч для шведа стал первым с момента летнего трансфера за 61,4 миллиона евро.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Victor673256ua
Дуже важливий гол забив. Можна вважати, що гроші відпрацював)
Ответить
0
