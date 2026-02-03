Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о перспективах форвардов киевского «Динамо» Владислава Бленуце и Матвея Пономаренко, а также назвал того игрока, который будет выходить в стартовом составе:

«Бленуце не удалось никуда отдать, потому он будет играть в «Динамо». Шансы закрепиться у него будут. Однако основным форвардом на сегодняшний момент является Пономаренко. Это молодой футболист, который очень неплохо сыграл в последних матчах осенней части чемпионата».

Бленуце присоединился к киевской команде в сентябре прошлого года из румынской «Крайовы» за два миллиона евро. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел десять матчей в составе «бело-синих» и забил один гол.

В активе Пономаренко – 11 поединков и три результативных удара в футболке первой команды «Динамо». Кроме того, Матвей провел семь игр в составе U-19, где записал на свой счет восемь голов и два ассиста.

После 16 туров подопечные Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет девять пунктов.