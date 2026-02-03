Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 10:49 | Обновлено 03 февраля 2026, 10:56
2492
1

Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо

Матвей Пономаренко будет играть в стартовом составе, Бленуце получит еще один шанс

03 февраля 2026, 10:49 | Обновлено 03 февраля 2026, 10:56
2492
1 Comments
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о перспективах форвардов киевского «Динамо» Владислава Бленуце и Матвея Пономаренко, а также назвал того игрока, который будет выходить в стартовом составе:

«Бленуце не удалось никуда отдать, потому он будет играть в «Динамо». Шансы закрепиться у него будут. Однако основным форвардом на сегодняшний момент является Пономаренко. Это молодой футболист, который очень неплохо сыграл в последних матчах осенней части чемпионата».

Бленуце присоединился к киевской команде в сентябре прошлого года из румынской «Крайовы» за два миллиона евро. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел десять матчей в составе «бело-синих» и забил один гол.

В активе Пономаренко – 11 поединков и три результативных удара в футболке первой команды «Динамо». Кроме того, Матвей провел семь игр в составе U-19, где записал на свой счет восемь голов и два ассиста.

После 16 туров подопечные Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет девять пунктов.

По теме:
Талантливый 14-летний полузащитник мечтает попасть в сборную Украины
Скрипник подтвердил. Талантливый игрок Динамо может присоединиться к Заре
ФОТО. Шахтер на сборах в Турции почтил память погибших шахтёров
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Владислав Бленуце Игорь Костюк Игорь Цыганык
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 18:53 1
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины

Защитник сборной Украины продолжит карьеру в составе амстердамского клуба «Аякс»

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 9
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03.02.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании
Футбол | 03.02.2026, 10:29
Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании
Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании
Игорь СУРКИС: «Я шутил, когда сказал, что он столько стоит»
Футбол | 03.02.2026, 07:25
Игорь СУРКИС: «Я шутил, когда сказал, что он столько стоит»
Игорь СУРКИС: «Я шутил, когда сказал, что он столько стоит»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vladus
А Герреро?
Ответить
0
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 5
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 2
Бокс
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
02.02.2026, 18:15 79
Футбол
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем