Полузащитник, который принадлежит Динамо, столкнулся с проблемами в Европе

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко столкнулся с проблемами в чемпионате Польше – 21-летний футболист почти не имеет игровой практики в составе «Лехии».

Клуб из Гданьска арендовал украинского футболиста до завершения сезона 2025/26, однако Царенко на данном этапе не может похвастаться регулярными выходами в официальных матчах.

Полузащитник провел всего три игры (две в чемпионате и один раз сыграл в Кубке Польши), в которых суммарно провел 75 минут(без результативных действий).

31 января «Лехия» провела первый официальный матч в 2026 году – подопечные Джона Карвера одолели «Лех» Познань со счетом 3:1 в поединке 19-го тура чемпионата Польши.

Царенко попал в заявку команды, но на поле так и не появился. Стоит отметить, что проблемы игрока начались еще в сентябре, когда он получил травму и пропустил 14 матчей. Впервые после повреждения украинец сыграл 29 ноября прошлого года.