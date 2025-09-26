Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неудачная аренда? Полузащитник Динамо получил травму в Европе
26 сентября 2025, 21:43
Неудачная аренда? Полузащитник Динамо получил травму в Европе

Украинский футболист Антон Царенко пропустил уже девять матчей из-за травмы

ФК Лехия Гданськ. Антон Царенко

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который в нынешнем сезоне на правах аренды играет за польскую «Лехию» Гданьск, не сыграет в ближайшем матче чемпионата из-за травмы.

Главный тренер команды Джон Карвер сообщил, что оптимистические прогнозы медицинского штаба не оправдались и 21-летний футболист не выйдет на поле 27 сентября в поединке десятого тура против «Короны».

Ожидается, что Царенко пропустит и встречу с ФК «Плоцк», которая состоится 3 октября и вернется в строй только после международного перерыва.

Украинский полузащитник успел провести только один официальный матч в сезоне против «Гурника» (1:2). С июля Антон не имел игрового времени и в общей сложности пропустил уже девять матчей.

В прошлом сезоне Царенко также выступал на правах аренды за «Лехию» – за 30 матчей во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет 500 тысяч евро.

На данный момент «Лехия» набрала шесть баллов и занимает 17-е, предпоследнее, место в турнирной таблице. Летом команда была оштрафована на пять очков из-за финансовых проблем.

