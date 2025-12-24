Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который известен в Украине по работе с «Шахтером» и «Динамо», дал интервью итальянским журналистам.

– Каким игроком был Мирча Луческу?

– Крайний нападающий с исключительными навесами, благодаря которым Дуду Джорджеску выиграл «Золотую бутсу». Я играл за бухарестское «Динамо» десять лет, затем присоединился к национальной сборной, а в 1970 году был капитаном сборной Румынии в матче против Бразилии Пеле, и меня также пригласили играть за «Флуминенсе». Меня заметили на турнире с участием четырех команд на «Маракане»: Румыния, «Фламенго», «Васко да Гама» и «Индепендьенте». Я был лучшим игроком, и в награду мне подарили автомобильный радиоприемник. Затем, в 1977-м, в Бухаресте произошло землетрясение…

– И что случилось после?

– Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать. В Хунедоаре мне помогли, а я помог им: я стал игроком и тренером («Корвинула» – прим. ред.). Я не подстраиваюсь под чужой футбол, я развиваю свой собственный менталитет. Первым делом: хорошие манеры и поведение на всех уровнях. Затем дисциплина, не навязанная, а основанная на уважении и воспитании: я вожу игроков в музеи, театры, на заводы; они должны понимать мир. Наконец, тактика и различные методы работы. Я играю в гиператакующем стиле: владение мячом, рывки, создание пространства, прессинг, тактические фолы, если необходимо. То, что мы делаем сегодня, – это то, что я делал 50 лет назад.

– Каким был футбол во времена Чаушеску?

– Я не мог выиграть чемпионат с «Динамо», потому что его сын руководил «Стяуа», но мое положение было деликатным, потому что я также тренировал национальную сборную. Там я тоже делал все по-своему: сразу же взял трех-четырех молодых игроков из провинциальных клубов. Все были настроены против меня, поэтому мы организовали товарищеский матч: моя команда против команды лучших игроков Бухареста, отобранной журналистами, и мы обыграли их со счетом 3:1. Тогда в руководстве поняли, что мои идеи работают. Чтобы подготовиться к квалификации чемпионата Европы 1984 года, я вез ребят в Южную Америку: мы сыграли против Аргентины, Чили, Перу, а в Сальвадоре происходила революция, и нам пришлось тренироваться по ночам… Но нам это действительно было нужно, мы выиграли отборочную группу, обыграв также чемпионов мира Италию. В 1986 году меня увольняют, три года спустя падает режим Чаушеску, и я выигрываю чемпионат и Кубок. Знаете, где я был, когда услышал эту новость?

– Где?

– В Кальяри. Я был гостем Анконетани (президента «Пизы» Ромео Анконетани – прим. ред.) на матче Италия – Аргентина. В конце концов, я принял его предложение; оно мне понравилось. Но работать с ним было сложно; он всегда хотел быть звездой. Вы помните его по его энергии на поле, верно? У меня остались о нем теплые воспоминания: жизнерадостный человек, убежденный католик, который никогда не пропускал мессу на площади Чудес, щедрый: на каждом тренировочном сборе в Монтекатини он дарил игрокам подарок. Но он также хотел заработать денег: он продавал по одному футболисту в месяц, а потом выгнал меня.

– И вот на горизонте появилась «Брешиа».

– Совершенно случайно. Со мной связался клуб Кориони, но «Стандард» Льеж и «Порту» тоже хотели меня видеть у себя. Поэтому мы с женой и сыном сделали три маленькие карточки и бросили жребий. Но когда пришло время тянуть, одной карточки, как ни странно, не оказалось. Я нашел ее два дня спустя, прилипшей к подошве ботинка: «Брешия». Это был знак судьбы.

– Кориони – один из легендарных президентов этого клуба.

– Это человек с необыкновенной интуицией. Италия процветала за счет легионеров: голландцы в «Милане», немцы в «Интере», уругвайцы в «Кальяри»… Поэтому я убедил его сделать румынскую «Брешиа». Возьмем, к примеру, Хаджи, который был недоволен в «Реале»: он мне доверял, сделал правильный выбор, и через два года он отлично сыграл на чемпионате мира, после чего Кройф взял его в «Барселону». Самое замечательное в Кориони то, что с ним я мог давать старт молодым игрокам, и он был доволен, потому что потом он их продавал. Я выпустил Пирло на поле в 16 лет при счете 2:1 против «Ипсвича» в англо-итальянском матче, он потерял мяч, и счет стал 2:2, а потом мне приходилось спорить с Луцарди (бывшим защитником «Брешиа» Лукой Луцарди – прим. ред.), который обвинял меня в том, что я выпустил этого парня…

– Что вы скажете о Моратти?

– Это настоящий джентльмен, он пытался убедить меня остаться, но в том «Интере» у меня было десять футболистов, контракты которых истекали, и он дал понять, что в следующем году возьмет Липпи, что создало мне проблемы. Моратти: в любом случае, он душа клуба, чувствовалась его любовь, он – пример золотой эры, когда итальянский футбол был делом великих семей. Сегодня это уже не так: фонды, консорциумы, иностранцы... Да, ты играешь, ты управляешь трансферным рынком, но футбол перестал быть развлечением и превратился в рядовое событие.

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимо Моратти

– Но какая же у вас была атака в том «Интере»...

– Баджо, Джоркаефф, Рекоба, Роналдо, Саморано… Моратти обожал нападающих. Если бы он еще и подписал несколько сильных защитников, кто знает, сколько бы выиграла та команда «Интера». У меня исключительные отношения с Рони: друг привозит мне апельсины из Сицилии, я даю ему немного, а он в ответ угощает меня бутылками пива Brahma.

– А каков человек Ринат Ахметов из «Шахтера»?

– Я сказал ему, что прежде чем мы сможем построить отличную команду, мы должны играть в отличный футбол. Мне не нужны чемпионы, а нужны таланты для развития, и я хорошо знаю бразильцев. Я видел Неймара и Каземиро, очень хороших игроков, но мне сказали, что их нельзя купить. Хорошо, а остальных? Пришли Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Фернандиньо, мы создали систему, в которой «Шахтер» много зарабатывает, и если они кого-то продают, у них уже есть замена. Ахметов делал это не для себя, он вкладывал все в команду. Он построил самый красивый стадион в Европе, мы побеждали большие команды, мы молодые, сильные, мы играли великолепно. Мы выиграли Кубок УЕФА и каждый год более или менее стабильно добирались до уровня четвертьфинала Лиги чемпионов. Вы знаете, как сложно легитимизировать восточноевропейскую команду на таком уровне? Если бы не война на Донбассе, может быть, мы бы когда-нибудь выиграли Лигу чемпионов. Ахметов – замечательный президент, потому что он хотел учиться. После матчей мы с ним ужинали или пели в караоке, потому что он любил петь, мы говорили о футболе, о жизни.

– Спустя несколько лет вы перешли в киевское «Динамо», которое является главным соперником «Шахтера»...

– Они позвонили мне, я подумал, что им нужен дружеский совет, но вместо этого они попросили меня возглавить команду, которая проиграла чемпионат с разницей в 23 очка. Я согласился, и с той же командой я выиграл чемпионат с разницей в 11 очков. Однажды они сказали мне, что на счет поступило 30 миллионов, и они хотят знать, кого купить. Я ответил: никого, вместо этого постройте новый спортзал и купите автобусы для молодежных команд.

– А еще я знаю, что в 1970 году, после окончания матча, вы обменялись футболками с Пеле.

– Да, она у меня до сих пор хранится. Вся в грязи, я ее никогда не стирал. Я ее оформил в рамку, она в музее.